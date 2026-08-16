¡Atención! En un reciente operativo de control de tráfico en la reserva de la Comunidad Indígena de Gila River, agentes de inmigración (ICE) detuvieron a tres hombres. Este hecho se dio en horas de la mañana del sábado 15 de agosto de 2026, lo que llevó a que los líderes tribales emitieran una alerta de seguridad pública, manifestando su inquietud con relación a la soberanía de la comunidad extranjera.

EE. UU.: ICE arresta a tres personas en tabaquería Akimel Smoke Shop, ¿intromisión?

FOX10 compartió más información sobre este operativo que sorprendió a muchos inmigrantes en el país americano. La detención de tres individuos, realizada por el Servicio de ICE se realizó en la tabaquería Akimel Smoke Shop, situada en Riggs Road, cerca de la Interestatal 10.

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Según lo expuesto por las autoridades de la tribu Gila, los tres sujetos arrestados no eran residentes ni pertenecían a la comunidad indígena. También se conoció que los agentes del Departamento de Policía de Gila River se presentaron en el lugar, pero no intervinieron en la detención ni en los arrestos posteriores.

A través de un comunicado, los líderes tribales señalaron que cualquier infracción a la soberanía de la comunidad es considerada una cuestión de gran seriedad y urgencia. Asimismo, advirtieron que situaciones como esta pueden provocar temor e incertidumbre entre los miembros de la comunidad, a pesar de que no les afecte directamente.

Bajo este contexto, se resaltó la importancia de la solidaridad y la información. Además, los funcionarios tribales instaron a los residentes a documentar de manera segura cualquier encuentro con agentes federales, ya sea grabando las interacciones o solicitando a testigos que las graben.

¿Qué más se sabe sobre estos operativos y la situación en la zona?

Las detenciones significan una derrota judicial para otra tribu de Arizona, vinculada a la vigilancia fronteriza en su territorio. Recordemos que el viernes 14 de agosto, un juez federal rechazó la petición de la Nación Tohono O'odham para impedir la edificación del muro fronterizo en su reserva.

Esta resolución, a raíz de la medida, según alertaron los líderes de la tribu, podría resultar en la profanación irreversible de antiguos cementerios y sitios sagrados.