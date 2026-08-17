ALERTA MÁXIMA en Walmart: agentes del condado de Lexington reportan FALSA llamada y AMENAZA sobre presencia de hombre ARMADO
Agentes del condado de Lexington confirmaron el registro de una llamada de emergencia falsa que alertaba sobre un incidente en Walmart. ¿Qué sucedió?
Los agentes del condado de Lexington, en Estados Unidos, buscan más información relevante tras recibir una llamada falsa sobre una aparente emergencia en una tienda Walmart, la cual se registró el domingo 16 de agosto, en horas de la tarde.
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Esta situación ha generado inquietud en la comunidad y las autoridades están trabajando para determinar la veracidad de los reportes y garantizar la seguridad de los residentes. ¿Se revelaron sospechosos en este caso?
Walmart: agentes reportan falsa llamada y amenaza sobre presencia de hombre armado
Este lunes, los agentes de seguridad informaron que recibieron un aviso sobre un hombre armado con una pistola que supuestamente amenazaba con disparar a tantas personas como pudiera en el Walmart de Red Bank, en EE. UU.
Agentes reportan falsa llamada y amenaza sobre presencia de hombre armado en Walmart.
Esta información fue compartida por WIS 10. Frente a ello, las autoridades se trasladaron de inmediato al establecimiento y procedieron a evacuar a los clientes y empleados.
No obstante, la oficina del sheriff aclaró en un comunicado que no se vio a ningún hombre con un arma en las cámaras de seguridad, y hasta el momento, no se han recibido más reportes sobre la presencia de un individuo armado.
Además, se destacó que no se ha encontrado evidencia de disparos y que nadie ha escuchado detonaciones en el área. Hasta el momento, los agentes siguen investigando el incidente y trabajan para rastrear el número desde el cual se realizó la llamada de alerta, con el objetivo de dar seguimiento al caso.
¿Por qué se reportan llamadas falsas en Walmart?
Las llamadas fraudulentas que involucran a Walmart son en su mayoría el resultado de fraudes de suplantación de identidad, conocidos como phishing telefónico.
Estos engaños, llevados a cabo por estafadores y sistemas automatizados, tienen como objetivo obtener información personal y bancaria de las personas, haciéndoles creer que han incurrido en cargos exorbitantes no autorizados.
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