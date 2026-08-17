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ALERTA MÁXIMA, beneficiarios SNAP en Carolina del Sur: PROHIBIRÁN la compra de estos productos a partir de esta FECHA

Carolina del Sur implementará una nueva ley que restringirá la adquisición de dulces y refrescos con los beneficios del Programa SNAP. ¿A qué se debe la medida?

Melanni Miranda
SNAP en Carolina del Sur: prohibirán la compra de estos productos a partir de fin de mes.
SNAP en Carolina del Sur: prohibirán la compra de estos productos a partir de fin de mes. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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¡Atención! Carolina del Sur implementará una nueva normativa que prohibirá la compra de golosinas y bebidas azucaradas utilizando los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), la cual empezará a regir en una fecha específica. ¿Cuál es la finalidad de esta iniciativa?

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SNAP en Carolina del Sur: prohibirán la compra de estos productos a partir de esta fecha

A partir del 31 de agosto, los residentes de Carolina del Sur verán importantes cambios en la compra de alimentos con los beneficios (SNAP).

SNAP.

SNAP en Carolina del Sur: prohibirán la compra de estos productos a partir de fin de mes.

Según lo expuesto por WIS 10 y el proyecto Healthy Food SC, aprobado por el Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, desde fin de mes se restringirán los dulces, bebidas energéticas, refrescos y otras bebidas azucaradas de la lista de productos elegibles del programa.

No obstante, las bebidas gaseosas dietéticas y sin azúcar seguirán siendo accesibles para los residentes beneficiarios. Cabe mencionar que todos los establecimientos autorizados por SNAP en el estado deberán cumplir con estas nuevas regulaciones.

Asimismo, los hogares que reciben estos beneficios no podrán optar por eximirse de las restricciones. Recordemos que, en junio de 2026, el programa había otorgado beneficios a 235.235 hogares, lo que equivale a 481.856 personas, generando un total de 89.341.975 dólares en asistencia financiera proveniente del gobierno federal.

¿Cómo empezaron a darse restricciones en el programa SNAP?

El gobernador Henry McMaster comunicó su plan de solicitar una exención federal para las restricciones en agosto de 2025.

Luego, en septiembre de ese mismo año, emitió una orden ejecutiva que instruía al Departamento de Servicios Sociales de Carolina del Sur a presentar dicha solicitud. Aquella exención fue finalmente aprobada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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