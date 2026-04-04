¡Atención! Algunos funcionarios del Departamento de Servicios Humanos de Arkansas, en Estados Unidos informaron que una inesperada modificación en las normativas que impactan a los beneficiarios del programa SNAP empezó a aplicarse desde el viernes 3 de abril.

Cabe resaltar que este reciente cambio busca optimizar la asistencia alimentaria y mejorar el acceso a los recursos para quienes dependen de este apoyo. ¿A qué grupo de personas deja sin el respaldo? ¿Qué tan importante es ahora la capacitación laboral?

SNAP: a partir de HOY, la capacitación laboral es obligatoria para este grupo; muchos no recibirán beneficios

‘Kark.com’ y otros medios compartieron detalles sobre esta nueva iniciativa, la cual comenzó a aplicarse desde este 3 de abril. La normativa exige ahora que todos los beneficiarios del programa SNAP que no laboran al menos 20 horas semanales, así como los que no están exentos, deberán participar en programas de capacitación laboral.

A partir de HOY, la capacitación laboral es obligatoria para este grupo; muchos no recibirán beneficios.

El programa, conocido como SNAP de Empleo y Capacitación, es el encargado de brindar diversos servicios mediante colaboraciones con instituciones en todo Arkansas, como el Centro de Empleo y Carreras de Arkansas, Educación para Adultos, Shorter College y Arkansas Northeastern College.

Los beneficiarios que se inscriban a este evento podrán acceder a apoyo en áreas como educación básica para adultos, preparación para el GED/HiSET y alfabetización digital, entre otros.

Bajo este contexto, las autoridades han aclarado que están exentos de esta obligación quienes tengan 17 años o menos, 60 años o más, estén embarazadas, vivan con alguna discapacidad, cuiden a un niño menor de 14 años en el hogar o se identifiquen como indígenas.

¿Qué deben tomar en cuenta todos los participantes?

Con respecto a los últimos cambios y anuncios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), los participantes deben llevar a cabo una entrevista con el Departamento de Servicios Humanos.

Es clave este encuentro, pues se evaluará la necesidad de involucrarse en el programa de Empleo y Capacitación. Los proveedores designados colaborarán con los beneficiarios para desarrollar planes personalizados, brindando de aquella manera la capacitación y los servicios de apoyo para facilitar su integración laboral.