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¡Escándalo! Estados Unidos deportó a un árbitro FIFA designado para el Mundial 2026

El colegiado somalí Omar Abdulkadir Artan fue enviado a Turquía tras negársele el ingreso a territorio estadounidense, con lo que perdió la oportunidad de ser el primer árbitro de su país en una Copa del Mundo.

Wilfredo Inostroza
Omar Abdulkadir, árbitro de Somalia que fue deportado y no dirigirá en el Mundial 2026
Omar Abdulkadir, árbitro de Somalia que fue deportado y no dirigirá en el Mundial 2026 | Foto: EFE
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Un insólito episodio sacude la previa de la Copa del Mundo 2026. Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí de 33 años designado por la FIFA, habría sido deportado a Turquía tras negársele el ingreso a Estados Unidos. De confirmarse, este problema migratorio lo dejaría fuera del torneo de forma definitiva.

Fixture completo del Mundial 2026.Foto: composición Líbero

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La noticia golpea con fuerza la historia del fútbol de su país. La convocatoria de Artan representaba un hito, ya que estaba listo para convertirse en el primer réferi nacido en Somalia en dirigir en una Copa del Mundo de mayores, tras una carrera en constante ascenso desde que recibió su insignia FIFA en 2018.

Su rendimiento respaldaba la confianza depositada en él. El juez africano contaba con sólida experiencia en las eliminatorias de su continente, la Copa Africana de Naciones y la Liga de Campeones de la CAF, torneo en el que acumulaba nueve partidos, 36 tarjetas amarillas y ninguna expulsión directa.

Omar Abdulkadir Artan

Omar Abdulkadir Artan fue deportado y no estará en el Mundial 2026.

Lamentablemente, su caso no es el único en los controles fronterizos estadounidenses. Según los reportes, integrantes de las delegaciones de Irak e Irán también habrían enfrentado serios obstáculos para ingresar a Estados Unidos, lo que abre un fuerte debate sobre la gestión migratoria del evento.

Por ahora, reina la incertidumbre a pocos días de que ruede el balón. Mientras el torneo se alista para disputarse del 11 de junio al 19 de julio, la FIFA todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre la situación de Artan ni ha detallado los pasos a seguir ante este imprevisto.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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