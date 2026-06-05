Estados Unidos vs Alemania por amistoso fecha FIFA: fecha, hora, canal y pronósticos

Este sábado 6 de junio, dos selecciones mundialistas se enfrentarán en una nueva jornada de fecha FIFA. Se trata del duelo entre Estados Unidos y Alemania, un partido amistoso de preparación con miras a la Copa del Mundo 2026. Este encuentro servirá para que ambos equipos sigan afinando sus tácticas de cara al certamen.

Los estadounidenses, que en el pasado han sabido complicar a los alemanes, llegan a este compromiso tras volver al triunfo luego de dos derrotas consecutivas. Por su parte, la selección alemana afronta el cotejo respaldada por una importante racha de victorias.

¿Cuándo juega Estados Unidos contra Alemania por amistosos fecha FIFA?

El partido se llevará a cabo este sábado 6 de junio, por una nueva edición de la fecha FIFA, previo al Mundial 2026. El Estadio Soldier Field, en Chicago, Estados Unidos, será el recinto que albergará este compromiso.

Así se ve el Estadio Soldier Field

¿A qué hora juega Estados Unidos contra Alemania por amistosos fecha FIFA?

Estados Unidos vs. Alemania se podrá seguir desde la 1.30 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios en otros países:

Perú, Colombia, Ecuador : 1.30 p. m.

: 1.30 p. m. Bolivia, Venezuela : 2.30 p. m.

: 2.30 p. m. Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil : 3.30 p. m.

: 3.30 p. m. México (CDMX): 12.30 p. m.

12.30 p. m. Estados Unidos (ET) : 2.30 p. m.

: 2.30 p. m. Estados Unidos (PT): 11.30 a. m.

Ver Estados Unidos contra Alemania por amistosos fecha FIFA

Este partido se podrá seguir a través de la señal de Disney+, que llevará la cobertura completa del encuentro por internet. No obstante, en EE. UU. también se podrá ver por canales como Telemundo Deportes, Universo, TNT, TruTV y HBO.

Principales cuotas para el Alemania vs. Estados Unidos

Para este encuentro, el conjunto alemán aparece como favorito para llevarse la victoria ante Estados Unidos.