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México vs. Sudáfrica: cuándo juegan, hora y dónde ver partido inaugural del Mundial 2026
Las selecciones de México y Sudáfrica estarán en la inauguración del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmitirá este partido del grupo A.
Las selecciones de México y Sudáfrica protagonizarán el partido inaugural del Mundial 2026. Este duelo, que concentrará la atención de millones de aficionados en todo el mundo, enfrentará a dos equipos con estilos y trayectorias diferentes, pero con la misma ambición de iniciar la Copa del Mundo con una victoria que les permita ganar confianza en el grupo A e intentar avanzar a las fases eliminatorias.
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¿Cuándo juega México vs. Sudáfrica?
El calendario del Mundial 2026 indica que el encuentro entre México y Sudáfrica se llevará a cabo el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Al igual que en la Copa del Mundo del 2010, ambas selecciones formarán parte de la gran inauguración.
México vs. Sudáfrica: horario del partido inaugural del Mundial 2026
- México y Centroamérica: 1.00 p. m.
- Perú: 2.00 p. m.
- Ecuador: 2.00 p. m.
- Colombia: 2.00 p. m.
- Bolivia: 3.00 p. m.
- Chile: 3.00 p. m.
- Venezuela: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 3.00 p. m.
- Argentina: 4.00 p. m.
- Brasil: 4.00 p. m.
- Paraguay: 4.00 p. m.
- Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
- Sudáfrica: 9.00 p. m.
Cronograma de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026
- 9.00 a. m. de México | Se abren las puertas del estadio.
- 11.00 a. m. de México | Todos los asistentes, sentados.
- 11.30 a. m. de México | Inicia la ceremonia de inauguración del Mundial 2026.
- 12.00 p. m. de México | Finaliza la ceremonia de inauguración del Mundial 2026.
- 12.10 p. m. de México | Los jugadores de ambas selecciones inician el calentamiento en la cancha.
- 1.00 p. m. de México | Inicio del partido México vs. Sudáfrica.
México vs. Sudáfrica: canales de transmisión
Si quieres ver el partido de México vs. Sudáfrica EN VIVO ONLINE GRATIS, por la primera fecha del grupo A del Mundial 2026, tendrás que estar al pendiente de los siguientes canales de transmisión:
- México: TV Azteca, TUDN, Canal 5 y VIX
- Centroamérica: Tigo Sports
- Perú: DIRECTV Sports y América TV
- Brasil: SporTV, Globo, SBT, N Sports y CazéTV
- Argentina y resto de Sudamérica: DIRECTV Sports
- Estados Unidos: Telemundo, Peacock, Fox Sports, FOX One y Tubi
- España: DAZN, La 1, RTVE Play, Tabii y Movistar Plus
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