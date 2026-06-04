FIFA realizará un drástico cambio para la ceremonia de los himnos en el Mundial 2026

La FIFA se prepara para implementar un cambio en el protocolo de la Copa del Mundo 2026, con una modificación en la ceremonia de los himnos nacionales.

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Según reveló un reporte de The Athletic, el organismo rector del fútbol dejará atrás la tradicional fila de los 11 futbolistas titulares frente a la tribuna principal y optará por una puesta en escena en el centro del terreno de juego.

La novedad del nuevo reglamento establece que todos los integrantes de las plantillas, incluidos los jugadores suplentes, deberán unirse a los titulares en el campo. Juntos formarán un frente alrededor del círculo central para entonar sus respectivos himnos y dejarán atrás la imagen de los futbolistas en el banquillo de reservas.

Además, el despliegue visual incluirá enormes banderas con los colores de ambos equipos, que cubrirán cada mitad de la cancha.

FIFA presentó como serán las nuevas ceremonias para el Mundial 2026.

Esta transformación responde al objetivo de la federación internacional de renovar el espectáculo televisivo sin perder el respeto por las naciones.

"A medida que la Copa Mundial de la FIFA crece, seguimos innovando la forma en que se experimenta el juego. Los jugadores y los aficionados son los protagonistas del Mundial, y esta nueva ceremonia lo refleja claramente", declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre el nuevo formato.

Con esta estrategia, el torneo de Estados Unidos, México y Canadá busca reforzar el impacto y la solemnidad del momento previo al pitazo inicial.