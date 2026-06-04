Argentina en el Mundial 2026: cuándo juega, horario, dónde ver y fixture de partidos

La selección argentina iniciará su participación en el Mundial 2026 enfrentando a tres equipos que aspiran a convertirse en las sorpresas del mencionado certamen, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. El combinado dirigido por Lionel Scaloni buscará comenzar con buen pie la defensa del título conquistado en Qatar 2022. Aquí te mostraremos cuándo juega la 'Albiceleste', el fixture de sus partidos, los horarios, dónde verlo y la lista de 26 convocados.

¿Cuándo juega Argentina?

Antes de su estreno en la máxima cita del fútbol, el vigente campeón del mundo disputará dos encuentros amistosos como parte de su preparación. El primero será frente a la selección de Honduras el sábado 6 de junio, mientras que el segundo lo jugará ante Islandia el martes 9 de junio.

Luego de eso, el debut mundialista del conjunto argentino está programado para el martes 16 de junio, cuando se mida ante Argelia en el arranque del grupo J. Sus próximos rivales serán Austria y Jordania.

Fixture de Argentina en el Mundial 2026 con horarios

Con Lionel Messi como principal referente, Argentina integra el grupo J junto a selecciones provenientes de Asia, Europa y África. Además, todos los compromisos de la fase inicial se disputarán en territorio estadounidense, donde la vigente campeona del mundo intentará dar el primer paso hacia una nueva conquista.

Argentina vs. Argelia: martes 16 de junio a las 8.00 p. m. (hora peruana) en Kansas City

Argentina vs. Austria: lunes 22 de junio a las 12.00 p. m. (hora peruana) en Dallas

Jordania vs. Argentina: sábado 27 de junio a las 9.00 p. m. (hora peruana) en Dallas

¿Dónde ver el Mundial 2026 en Argentina?

DIRECTV Sports : Transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026.

: Transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026. Paramount+, Flow y Prime Video : Transmitirán los 104 partidos del Mundial 2026 por acuerdos de sublicencia con DIRECTV.

: Transmitirán los 104 partidos del Mundial 2026 por acuerdos de sublicencia con DIRECTV. TyC Sports : Transmitirá 52 partidos, incluidos todos los encuentros de la selección argentina.

: Transmitirá 52 partidos, incluidos todos los encuentros de la selección argentina. Telefe : Transmitirá 32 partidos, incluidos todos los duelos de la selección argentina.

: Transmitirá 32 partidos, incluidos todos los duelos de la selección argentina. Disney Plus (ESPN) : Transmitirá 30 partidos, incluidos todos los cotejos de Argentina, algunos partidos eliminatorios y la final.

: Transmitirá 30 partidos, incluidos todos los cotejos de Argentina, algunos partidos eliminatorios y la final. TV Pública: Transmitirá 10 partidos, solo los de Argentina en fase de grupos y 7 más en fases eliminatorias.

Lista de 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026