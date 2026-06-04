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Argentina en el Mundial 2026: cuándo juega, horario, dónde ver y fixture de partidos
La selección argentina tiene todo listo para intentar ganar una nueva Copa del Mundo. Conoce los partidos que deberá afrontar en el grupo J del Mundial 2026.
La selección argentina iniciará su participación en el Mundial 2026 enfrentando a tres equipos que aspiran a convertirse en las sorpresas del mencionado certamen, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. El combinado dirigido por Lionel Scaloni buscará comenzar con buen pie la defensa del título conquistado en Qatar 2022. Aquí te mostraremos cuándo juega la 'Albiceleste', el fixture de sus partidos, los horarios, dónde verlo y la lista de 26 convocados.
¿Cuándo juega Argentina?
Antes de su estreno en la máxima cita del fútbol, el vigente campeón del mundo disputará dos encuentros amistosos como parte de su preparación. El primero será frente a la selección de Honduras el sábado 6 de junio, mientras que el segundo lo jugará ante Islandia el martes 9 de junio.
Luego de eso, el debut mundialista del conjunto argentino está programado para el martes 16 de junio, cuando se mida ante Argelia en el arranque del grupo J. Sus próximos rivales serán Austria y Jordania.
Fixture de Argentina en el Mundial 2026 con horarios
Con Lionel Messi como principal referente, Argentina integra el grupo J junto a selecciones provenientes de Asia, Europa y África. Además, todos los compromisos de la fase inicial se disputarán en territorio estadounidense, donde la vigente campeona del mundo intentará dar el primer paso hacia una nueva conquista.
- Argentina vs. Argelia: martes 16 de junio a las 8.00 p. m. (hora peruana) en Kansas City
- Argentina vs. Austria: lunes 22 de junio a las 12.00 p. m. (hora peruana) en Dallas
- Jordania vs. Argentina: sábado 27 de junio a las 9.00 p. m. (hora peruana) en Dallas
¿Dónde ver el Mundial 2026 en Argentina?
- DIRECTV Sports: Transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026.
- Paramount+, Flow y Prime Video: Transmitirán los 104 partidos del Mundial 2026 por acuerdos de sublicencia con DIRECTV.
- TyC Sports: Transmitirá 52 partidos, incluidos todos los encuentros de la selección argentina.
- Telefe: Transmitirá 32 partidos, incluidos todos los duelos de la selección argentina.
- Disney Plus (ESPN): Transmitirá 30 partidos, incluidos todos los cotejos de Argentina, algunos partidos eliminatorios y la final.
- TV Pública: Transmitirá 10 partidos, solo los de Argentina en fase de grupos y 7 más en fases eliminatorias.
Lista de 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026
- Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético Madrid).
- Defensas: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Facundo Medina (Olympique de Marsella) y Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).
- Volantes: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis) y Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo).
- Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás Paz (Calcio Como 1907), Thiago Almada (Atlético Madrid), Nicolás González (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milán), José Manuel López (Palmeiras) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid).
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