Francia y Costa de Marfil se verán las caras este jueves 4 de junio en el Stade de Beaujoire, en un partido de preparación para el Mundial 2026. Con Mbappé como su principal figura, 'Les Bleus' son candidatos a llevarse la Copa del Mundo. El compromiso iniciará a las 2.10 p. m. (hora peruana) y será transmitido en vivo por ESPN y Disney Plus.

Didier Deschamps ya anunció que, después del Mundial, no seguirá como entrenador de Francia. Por ello, las expectativas crecen y varios lo posicionan como uno de los grandes candidatos a llevarse la Copa del Mundo.

El estratega francés decidió convocar a todas sus estrellas. Entre ellas destacan Kylian Mbappé, Jules Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernández, Kanté y Ousmane Dembélé.

El gran plantel de Francia para el Mundial 2026.

La gran duda radica en el estado de Kylian Mbappé. El delantero mostró problemas físicos en la recta final de la temporada con Real Madrid. Sin embargo, Deschamps explicó que todos sus jugadores están listos para disputar el Mundial.

“Kylian tiene una experiencia que los otros no tienen. Es su tercer Mundial y un Mundial es algo muy complicado. Hablo con él y él tiene que hablar con los jugadores porque es el capitán. Lo repito: una cosa es lo que pasa en los clubes, pero la dirección es diferente”, expresó el entrenador.

Kylian Mbappé es la gran figura de la Selección de Francia

Por su parte, Costa de Marfil regresa al Mundial después de 12 años. Brasil 2014 fue su última participación en la Copa del Mundo. Los 'Elefantes' quieren ser la gran sorpresa en el magno evento; por ello, buscarán aprovechar el duelo amistoso.

Amad Diallo es la gran figura de Costa de Marfil. El extremo derecho del Manchester United está llamado a ser una de las revelaciones del Mundial. Atraviesa un gran momento deportivo.

¿A qué hora Francia vs. Costa de Marfil?

Perú: 2.10 p. m.

Ecuador: 2.10 p. m.

Colombia: 3.10 p. m.

Chile: 4.10 p. m.

Venezuela: 4.10 p. m.

Bolivia: 4.10 p. m.

Argentina: 5.10 p. m.

Paraguay: 5.10 p. m.

Uruguay: 5.10 p. m.

Brasil: 5.10 p. m.

México: 1.10 p. m.

España: 9.10 p. m.

Francia: 9.10 p. m.

Estados Unidos: 2.10 p. m. (hora del Este), 1.10 p. m. (hora Central), 12.10 p. m. (hora de la Montaña), 11.10 a. m. (hora del Pacífico), 9.10 a. m. (hora de Hawái) y 10.10 a. m. (hora de Alaska).

¿Dónde ver Francia vs. Costa de Marfil?

En Perú, la transmisión del partido amistoso entre Francia y Costa de Marfil estará a cargo de ESPN y Disney Plus. Si te encuentras en México, el duelo será televisado por Sky Sports.

Francia vs. Costa de Marfil: apuestas y pronóstico

Apuestas Francia Empate Costa de Marfil Betsson 1.32 4.95 9.30 Betano 1.33 5.70 10.25 Bet365 1.33 4.75 9.00 1XBet 1.37 5.66 8.95 Stake 1.32 5.50 8.75 DoradoBet 1.30 5.33 9.00

Para las principales casas de apuestas, Francia es candidato a llevarse el triunfo.

Posibles alineaciones Francia vs. Costa de Marfil

Posible alineación de Francia: Mike Maignan, Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández, Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Marcus Thuram.

Posible alineación de Costa de Marfil: Yahia Fofana, Wilfried Singo, Ousmane Diomandé, Evan Ndicka, Ghislain Konan, Franck Kessié, Seko Fofana, Jean Michaël Seri, Nicolas Pépé, Simon Adingra y Evann Guessand.