0

Canal confirmado para ver Perú vs Haití por amistoso internacional

Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Perú vs Haití por amistoso internacional de fecha FIFA que se jugará en Miami, Estados Unidos.

Diego Medina
Perú enfrentará a Haití por amistoso internacional de fecha FIFA.
Perú enfrentará a Haití por amistoso internacional de fecha FIFA. | Foto: Composición LÍBERO.
COMPARTIR

Es momento de volver a ver a la selección peruana en esta era al mando de Mano Menezes. El estratega brasileño buscará conseguir un triunfo ante una escuadra como Haití, que se prepara para afrontar el Mundial 2026. Millones de hinchas estarán expectantes por estos 90 minutos, por lo que te mostramos los canales de transmisión para ver este encuentro, que se jugará en Miami, Estados Unidos.

Perú se enfrenta a Haití en el NU Stadium de Miami.

PUEDES VER: ¿Cuándo juega Perú vs Haití por el partido amistoso internacional?

¿Dónde ver partido Perú vs Haití?

La transmisión del partido entre Perú vs Haití por amistoso internacional de fecha FIFA se verá por las señales abiertas de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9). Asimismo, está disponible el servicio de paga para sintonizarlo en Movistar Deportes (Canal 3 de Movistar TV), según la elección del televidente.

Del mismo modo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo desde las aplicaciones de América TV GO y Movistar TV App, que puedes ver a través de tu PC, Smart TV y teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Perú vs Haití

  • Brasil: SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
  • Gran Bretaña: Premier Sports Player, Premier Sports 2
  • Haití: Tele Haití
  • República de Irlanda: Premier Sports Player, Premier Sports 2
  • Nueva Zelanda: DAZN New Zealand
  • Perú: América TV, América TV GO, Movistar Deportes, Movistar TV App, ATV
  • Puerto Rico: FOX Deportes, NAICOM
  • Estados Unidos: fuboTV, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One
Selección peruana enfrentará a la escuadra de Haití, quien se alista para el Mundial 2026.

Selección peruana enfrentará a la escuadra de Haití, quien se alista para el Mundial 2026.

Perú vs Haití: fecha, día y hora confirmada

El partido amistoso entre Perú vs Haití se jugará el próximo viernes 5 de julio a partir de las 19.00 horas locales (00.00 horas GMT) en el Nu Stadium de Miami, Estados Unidos. El conjunto centroamericano mostrará su mejor versión, ya que está cerca de debutar en la Copa del Mundo 2026 ante la selección de Escocia.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Volante pretendido por Universitario sorprende al oficializarse su salida de club: "Gracias"

  2. Sporting Cristal presentó oferta concreta por tricampeón con Universitario: "Depende de..."

  3. Con Pedro Aquino: El otro seleccionado peruano que se despidió de Alianza Lima: "Gracias"

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano