- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Países Bajos vs Argelia
- Panamá vs República Dominicana
- Torneo Clausura
- Tabla Liga 1
- Fichajes Vóley
Canal confirmado para ver Perú vs Haití por amistoso internacional
Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Perú vs Haití por amistoso internacional de fecha FIFA que se jugará en Miami, Estados Unidos.
Es momento de volver a ver a la selección peruana en esta era al mando de Mano Menezes. El estratega brasileño buscará conseguir un triunfo ante una escuadra como Haití, que se prepara para afrontar el Mundial 2026. Millones de hinchas estarán expectantes por estos 90 minutos, por lo que te mostramos los canales de transmisión para ver este encuentro, que se jugará en Miami, Estados Unidos.
¿Dónde ver partido Perú vs Haití?
La transmisión del partido entre Perú vs Haití por amistoso internacional de fecha FIFA se verá por las señales abiertas de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9). Asimismo, está disponible el servicio de paga para sintonizarlo en Movistar Deportes (Canal 3 de Movistar TV), según la elección del televidente.
Del mismo modo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo desde las aplicaciones de América TV GO y Movistar TV App, que puedes ver a través de tu PC, Smart TV y teléfono móvil.
Canales de transmisión para ver Perú vs Haití
- Brasil: SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- Gran Bretaña: Premier Sports Player, Premier Sports 2
- Haití: Tele Haití
- República de Irlanda: Premier Sports Player, Premier Sports 2
- Nueva Zelanda: DAZN New Zealand
- Perú: América TV, América TV GO, Movistar Deportes, Movistar TV App, ATV
- Puerto Rico: FOX Deportes, NAICOM
- Estados Unidos: fuboTV, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One
Selección peruana enfrentará a la escuadra de Haití, quien se alista para el Mundial 2026.
Perú vs Haití: fecha, día y hora confirmada
El partido amistoso entre Perú vs Haití se jugará el próximo viernes 5 de julio a partir de las 19.00 horas locales (00.00 horas GMT) en el Nu Stadium de Miami, Estados Unidos. El conjunto centroamericano mostrará su mejor versión, ya que está cerca de debutar en la Copa del Mundo 2026 ante la selección de Escocia.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90