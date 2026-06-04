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Diego Rebagliati y su picante declaración sobre Renato Tapia: "Se la creyó un poquito, pero..."
El periodista deportivo señaló que Renato Tapia puede caerte bien o mal, pero siempre debe ser convocado a la selección peruana.
La selección peruana afrontará dos intensos partidos por la fecha internacional FIFA de junio. Primero jugará ante Haití en Estados Unidos y después se medirá con España en México. Son encuentros para los que Mano Menezes dio una controvertida lista de convocados, en la que dejó afuera a jugadores importantes como Renato Tapia.
Sobre este último, el periodista Diego Rebagliati señaló que es un buen futbolista y que debió ser llamado por el DT, a pesar de que puede caerte bien o mal. Incluso reveló que la actitud del jugador no es de su agrado y recalcó que tiene actitudes que lo hacen ver como un agrandado.
“Tapia es un buen futbolista. Si te cae bien o te cae mal, a mí particularmente nunca me ha caído demasiado bien. Es verdad. Creo que lo he saludado un par de veces, nunca he hablado con él, pero su actitud ante la prensa en determinadas cosas me parece siempre de agrandado. Creo que se la creyó un poquito lo del capitán del futuro, pero no tengo ninguna duda de que tiene que estar en la selección”, empezó diciendo el exdirigente de fútbol en el programa de YouTube 'Fútbol Satélite'.
Luego, Rebagliati añadió que es intrascendente si Tapia te cae bien o mal, porque es fundamental que esté en la selección peruana, ya sea como titular o suplente.
“Ya sea de central, de volante, sea de suplente, de lo que sea, pero Tapia es mejor jugador que muchos de los que están convocados. Que me caiga bien o que me caiga mal eso es absolutamente intrascendente. Derrepente hasta yo le caigo mal a él. Puede jugar de 8, de central, Tapia juega bien”, finalizó.
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