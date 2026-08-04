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Miguel Trauco lanzó fuerte mensaje a la hinchada de Alianza antes del duelo con Boys: "Me tiene..."

Miguel Trauco calentó la previa del encuentro por la fecha cuatro del Torneo Clausura dando un rotundo comentario sobre la hinchada íntima.

Antonio Vidal
Miguel Trauco lanzó fuerte mensaje a la hinchada de Alianza antes del duelo con Boys. Foto: composición Líbero/Fútbol en América
Miguel Trauco lanzó fuerte mensaje a la hinchada de Alianza antes del duelo con Boys. Foto: composición Líbero/Fútbol en América
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Este sábado ocho se vivirá un partido en el estadio Nacional cuando Alianza Lima se enfrente a Sport Boys del Callao por lo que será la fecha cuatro del Torneo Clausura de la Liga 1. Dicho compromiso estará cargado de reencuentros, pues Carlos Zambrano y Miguel Trauco se enfrentarán a su exequipo, y este último habló previo al duelo sobre el recibimiento que tendrá la hinchada blanquiazul con él.

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Trauco expresó en comunicación con los medios que guarda los buenos momentos que vivió con los íntimos. Ante la pregunta sobre la hinchada aliancista, el defensor manifestó que no considera que será un clima tenso, pues por redes sociales recibe palabras positivas de algunos seguidores del elenco de La Victoria.

"¿Va a ser un clima complicado con la hincha doble, también ver a la hinchada de Alianza Lima ahí? No, no creo. La hinchada de Alianza me tiene cariño, bueno, eso me hacen notar por las redes sociales, digo yo también a ellos, así que por mi parte no creo que haya un problema. Solo disfrutar de esa hermosa noche", respondió el defensor de Boys ante la pregunta.

¿Cuántos partidos jugó Miguel Trauco con Alianza Lima?

Miguel Trauco tuvo un breve paso por Alianza Lima, donde defendió la camiseta blanquiazul y disputó 45 partidos, registrando 4 goles y 8 asistencias durante su etapa en el cuadro de La Victoria.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Sport Boys?

Sport Boys y Alianza Lima medirán fuerzas este sábado 8 de agosto desde las 8:00 p. m. (hora peruana) por la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El duelo tendrá como escenario el estadio Nacional de Lima.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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