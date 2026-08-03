Universitario remeció el mercado fichando a figura de la selección peruana: "A demostrar tu garra"

¡Por todo lo alto! Universitario anunció como flamante refuerzo a una jugadora de la selección peruana que militaba en el Hapoel Jerusalem. Se trata de Mia Shalit, portera con nacionalidad israelí, quien llega para reforzar el arco del elenco crema de cara al Torneo Clausura de la Liga Femenina.

La 'U' utilizó sus redes sociales para anunciar la incorporación de la joven deportista de 24 años, quien viene de consagrarse campeona en Israel, siendo la mejor golera de la competición. La noticia ha emocionado a los hinchas cremas, que esperan verla pronto en acción.

"Mia Shalit es oficialmente nueva arquera de nuestras Leonas. A demostrar tu garra, Mia", escribió el elenco estudiantil vía redes sociales.

Mia Shalit fue oficializada en Universitario

Cabe señalar que la seleccionada nacional afrontará su primera experiencia en el fútbol peruano tras convertirse en nueva jugadora del conjunto merengue.

Mia Shalit representa a la selección peruana

¿Cuándo juega Universitario por la Liga Femenina?

Sporting Cristal y Universitario se enfrentarán este domingo 9 de agosto desde las 3.15 p. m. (hora peruana) por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026.