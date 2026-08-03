Matías Succar lanzó fuerte calificativo tras anotarle a Universitario: "Era un rival..."

Matías Succar fue el autor del primer gol que le dio a Cienciano la victoria ante Universitario. El delantero del elenco imperial se mostró contento luego del tanto por lo que no pudo contener la alegría de contribuir a la victoria del equipo. A esto se le suma la gran competencia que tiene en el ataque, con jugadores como Carlos Garcés, Alejandro Hohberg y Cristian Souza.

Matías Succar fue el autor del primer gol ante Universitario

No obstante, sorprendió al hablar sobre la 'U' de quien dio un fuerte calificativo. El jugador de 27 años consideró que el elenco crema es un rival directo en la competencia.

"Sabíamos que Universitario era un rival directo para pelear el torneo, teníamos que ganar y gracias a Dios se dio el gol, y estoy muy feliz", declaró Succar, sobre el partido ante Universitario.

Además, habló sobre la competencia en el delantero, señalando que eso les hace mejor a todos y considera que es bueno porque ayuda al equipo. "Carlos está muy dulce con el gol y la competencia interna entre nosotros (Bandiera, Hohberg, Souza) nos hace mejores a todos, y el mayor beneficiado es el club. Estoy feliz por el momento de mis compañeros", señaló el jugador que se encuentra a préstamo en Cienciano por parte de Alianza Lima.

Matías Succar habló sobre su nueva posición en el esquema de Horacio Melgarejo

Con respecto a su nueva posición, Succar tuvo positivas palabras debido al apoyo que recibió por parte del entrenador Horacio Melgarejo. "Me ha tocado hacer un mayor sacrificio defensivo, pero creo que físicamente lo puedo hacer. Horacio apostó por mí en esa nueva posición y yo feliz de retribuirle con buenos resultados, en donde me toque voy a dejar la vida".