Matías Succar rompió su silencio y habló sobre gol que falló ante Alianza Lima: "Avalancha de odio"

Cienciano cerró su participación en el Torneo Apertura con una victoria por 3-2 ante Sporting Cristal y Matías Succar se reencontró con el gol. Durante una entrevista pospartido, el delantero nacional recordó el tanto que falló debajo del arco frente a Alianza Lima, que finalmente terminó victorioso en un encuentro clave para la obtención del primer campeonato de la temporada.

El artillero sostiene que todavía no comprende cómo pudo errar en aquella jugada y además contó que recibió un sinfín de insultos a través de las redes sociales, aunque rápidamente tuvo la posibilidad de revancha y la aprovechó.

"Hace un par de semanas me tocó fallar un gol increíble que hasta el día de hoy no entiendo cómo lo fallé. Me tocó recibir una avalancha de odio por las redes sociales, pero es parte del trabajo, uno trata siempre de aislarse, pero en esta época siempre te llega. Lo lindo del fútbol es que te da revancha rápido, pude hacer un gol, una asistencia y ganar que es lo más importante”, declaró Succar para L1 MAX.

Video: L1 MAX.

Respecto a su actuación ante Cristal, el ‘9’ cree que se pudo cerrar una buena primera parte del año y destacó que el ‘Papá de América’ haya competido tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana, donde avanzó a los playoffs.

"Muy felices, hemos hecho cinco meses espectaculares. Hemos competido en doble competición, hemos dado la talla en ambas y el objetivo de hoy era cerrar esta primera etapa con un triunfo, contra un rival duro como Cristal. Lo logramos, costó, pero nos vamos tranquilos a la para con este triunfo".

Matías Succar y su valor en el mercado

Matías Succar tiene un valor de mercado de 300 mil euros, de acuerdo con las últimas actualizaciones del portal especializado Transfermarkt.