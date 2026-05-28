¡Muy importante! La semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) implementó la tecnología biométrica. Aquella decisión ha ocasionado gran preocupación entre integrantes de la comunidad migrante, debido a la aparición de sistemas que refuerzan las restricciones migratorias. Según un informe de NPR, el DHS habría adjudicado recientemente un contrato de 25 millones de dólares a una firma especializada en el escaneo de iris, una técnica que permite identificar a las personas a través de patrones únicos presentes en sus ojos. Aquí más detalles.

Cuidado, inmigrantes en EE. UU.: de qué trata el escaneo de iris, el nuevo sistema que ha implementado DHS

'Univision' y otros portales internacionales han señalado que este acuerdo contempla la instalación de más de 1.500 dispositivos biométricos, los cuales ofrecerán, a partir de ahora, acceso ilimitado a las bases de datos y sistemas de identificación. Esta tecnología permitirá a los agentes federales verificar identidades en tiempo real durante operativos migratorios desde cualquier ubicación.

Este avance tecnológico genera una creciente sensación de vigilancia entre los inmigrantes. Abraham, un extranjero, compartió su opinión con 'Univision' y precisó lo siguiente: “Donde quiera hay cámaras, donde quiera hay todo, de volada dan con uno”. Este temor se basa en la posibilidad de que cada movimiento quede registrado por las autoridades estadounidenses.

Cabe precisar que la tecnología de reconocimiento de iris también había sido utilizada previamente por diversas agencias de seguridad y cuerpos policiales para identificar a reos y personas bajo custodia. No obstante, expertos advierten que su implementación a gran escala en operativos migratorios podría incrementar las capacidades de monitoreo del gobierno.

Por su parte, el abogado de inmigración Haim Vásquez explicó que estos sistemas biométricos podrían proporcionar información sobre la situación migratoria de las personas e indicar si se encuentran en el país con o sin documentos.

¿Qué dijo el director ejecutivo de FIEL Houston al respecto?

César Espinosa, director ejecutivo de FIEL Houston, expresó su inquietud ante el creciente temor por el uso de dispositivos de vigilancia en espacios públicos. Precisó que existe una preocupación cada vez mayor respecto a su posible utilización para identificar y deportar personas, especialmente en lugares como autobuses o estadios.

En tanto, varios expertos han señalado la falta de transparencia en la gestión de la información recolectada. Haim Vásquez, abogado, advirtió que no existe claridad sobre qué datos se comparten y en qué medida, lo que podría derivar en violaciones a la privacidad al intercambiar esta información con otras agencias.