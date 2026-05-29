- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sorteo Copa Libertadores
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Convocados de la selección peruana
- Programación Liga 1
- Fichajes Vóley
¡No es Hernán Barcos! Sporting Cristal a un paso de firmar con excampeón en Alianza: "Negociaciones"
Sporting Cristal no quiere dejar nada al azar y avanzó de gran manera para cerrar el fichaje de un exfutbolista que hizo estallar de alegría a toda la afición de Alianza Lima.
Sporting Cristal es uno de los clubes que más se moverá en el mercado de fichajes ante la necesidad de salir del mal momento en la Liga 1 2026 y aspirar a un título local. Varios nombres han sonado en el radar del club celeste, pero ahora se reveló que un exfutbolista de Alianza Lima y Universitario tiene todo avanzado para defender los colores del elenco del Rímac.
Sporting Cristal dará el batacazo con exfutbolista de Alianza Lima y Universitario
Nos referimos a Pablo Lavandeira, extremo uruguayo nacionalizado peruano que venía defendiendo los colores de FC Cajamarca en la Liga 1 2026. Dado que no se contempla su continuidad en esa institución, ahora Sporting Cristal se ha presentado con el deseo de incorporarlo a sus filas para este Torneo Clausura.
Según pudo informar el periodista Denilson Barrenechea, hay "negociaciones avanzadas" por parte de la directiva celeste con el futbolista que fue campeón nacional con Alianza Lima. Por si fuera poco, se conoció que el popular 'Lava' ya se desvinculó de FC Cajamarca para llegar en condición de jugador libre.
“Pablo Lavandeira (36) tiene negociaciones avanzadas con Sporting Cristal. El volante uruguayo nacionalizado peruano ya se desvinculó de FC Cajamarca. Todo hace indicar que habría un desenlace positivo para que 'Lava' juegue en La Florida. Horas claves“, informó el periodista en sus redes sociales.
Pablo Lavandeira a un paso de ponerse la camiseta de Sporting Cristal.
¿En qué clubes jugó Pablo Lavandeira?
- Tacuarembó
- Progreso
- Huracán FC
- Cerro Largo
- Deportes Antofagasta
- Montevideo Wanderers
- Atlético San Luis
- Villa Teresa
- UTC
- Deportivo Municipal
- Sport Rosario
- Universitario
- Audax Italiano
- Ayacucho FC
- Alianza Lima
- FBC Melgar
- FC Cajamarca
¿Cuál es el valor de Pablo Lavandeira?
Según el portal Transfermarkt, Pablo Lavandeira tiene un valor de mercado de 200.000 euros a sus 36 años. El mejor rendimiento del extremo uruguayo nacionalizado peruano fue en la temporada 2022 con Alianza Lima, en la que llegó a registrar un valor de 650.000 euros.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90