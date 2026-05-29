¡No es Hernán Barcos! Sporting Cristal a un paso de firmar con excampeón en Alianza: "Negociaciones"

Sporting Cristal es uno de los clubes que más se moverá en el mercado de fichajes ante la necesidad de salir del mal momento en la Liga 1 2026 y aspirar a un título local. Varios nombres han sonado en el radar del club celeste, pero ahora se reveló que un exfutbolista de Alianza Lima y Universitario tiene todo avanzado para defender los colores del elenco del Rímac.

Sporting Cristal dará el batacazo con exfutbolista de Alianza Lima y Universitario

Nos referimos a Pablo Lavandeira, extremo uruguayo nacionalizado peruano que venía defendiendo los colores de FC Cajamarca en la Liga 1 2026. Dado que no se contempla su continuidad en esa institución, ahora Sporting Cristal se ha presentado con el deseo de incorporarlo a sus filas para este Torneo Clausura.

Según pudo informar el periodista Denilson Barrenechea, hay "negociaciones avanzadas" por parte de la directiva celeste con el futbolista que fue campeón nacional con Alianza Lima. Por si fuera poco, se conoció que el popular 'Lava' ya se desvinculó de FC Cajamarca para llegar en condición de jugador libre.

“Pablo Lavandeira (36) tiene negociaciones avanzadas con Sporting Cristal. El volante uruguayo nacionalizado peruano ya se desvinculó de FC Cajamarca. Todo hace indicar que habría un desenlace positivo para que 'Lava' juegue en La Florida. Horas claves“, informó el periodista en sus redes sociales.

Pablo Lavandeira a un paso de ponerse la camiseta de Sporting Cristal.

¿En qué clubes jugó Pablo Lavandeira?

Tacuarembó

Progreso

Huracán FC

Cerro Largo

Deportes Antofagasta

Montevideo Wanderers

Atlético San Luis

Villa Teresa

UTC

Deportivo Municipal

Sport Rosario

Universitario

Audax Italiano

Ayacucho FC

Alianza Lima

FBC Melgar

FC Cajamarca

¿Cuál es el valor de Pablo Lavandeira?

Según el portal Transfermarkt, Pablo Lavandeira tiene un valor de mercado de 200.000 euros a sus 36 años. El mejor rendimiento del extremo uruguayo nacionalizado peruano fue en la temporada 2022 con Alianza Lima, en la que llegó a registrar un valor de 650.000 euros.