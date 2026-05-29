1xBet, socio oficial del París Saint-Germain y marca que lleva varias temporadas apoyando al club parisino en sus principales retos europeos, analiza qué se puede esperar del partido más importante de la temporada de clubes y qué factores podrían influir en el resultado de la contienda.

Arsenal aspira a conquistar su primer título de la Champions League

El club londinense llegó a la final por primera vez en veinte años: en la temporada 2005-06, el Arsenal cayó por 2-1 ante el Barcelona en el partido decisivo.

En la fase de grupos, el equipo inglés terminó en lo más alto de la clasificación, tras ganar los ocho partidos con un balance de goles de 23-4. En la fase eliminatoria, se impuso al Bayer Leverkusen (3-1 en el global), al Sporting de Lisboa (1-0) y al Atlético de Madrid (2-1). Es más, el Arsenal no ha perdido ni un solo partido en la presente temporada. Los hombres de Mikel Arteta suman 11 victorias en 14 partidos.

Esta es la segunda final de la Champions League de la historia de los Gunners. Hace dos años, el equipo llegó a cuartos de final, y el año pasado disputó las semifinales. Esta temporada ya ha sido histórica para el club: el Arsenal ha ganado la Premier League inglesa por primera vez en 22 años.

París Saint-Germain, decidido a defender el título

La temporada pasada, el equipo de Luis Enrique ganó por primera vez el principal trofeo de clubes de Europa y ahora intentará revalidar el título. En la Champions League, solo el Real Madrid lo ha conseguido, al ganar la competición tres años consecutivos, de 2016 a 2018.

En la fase de grupos, el París Saint-Germain, socio oficial de 1xBet, solo quedó en undécima posición. Sin embargo, en la fase eliminatoria, los parisinos mejoraron notablemente: vencieron al Mónaco (5-4 en el global), golearon al Chelsea (8-2), eliminaron al Liverpool (4-0) y se impusieron al Bayern de Múnich en una dramática eliminatoria de semifinales (6-5).

Los azul y rojos llegan a la final como el equipo más goleador de la presente temporada, con 44 tantos a su favor. Los hombres de Luis Enrique disfrutan de una gran posesión del balón, presionan a sus rivales en las primeras líneas del campo y suponen una amenaza constante en el área contraria. Este planteamiento también ha dado sus frutos en la Ligue 1: el club se ha asegurado su decimocuarto título antes de lo previsto, proclamándose campeón de Francia por quinta temporada consecutiva. Parece que los parisinos no tienen rivales en la liga nacional, al igual que los usuarios que siguen las normas de la empresa no tienen problemas con 1xBet .

¿Qué podemos esperar de la final?

En los enfrentamientos directos, el PSG y el Arsenal suman dos victorias cada uno, mientras que tres de sus encuentros terminaron en empate. Pero los parisinos tuvieron la última palabra: hace un año, el equipo francés venció dos veces a los londinenses en las semifinales de la Champions League, imponiéndose por un marcador global de 3-1. Por lo tanto, el enfrentamiento en Budapest ofrece a los Gunners no solo la oportunidad de ganar el principal trofeo de clubes de Europa por primera vez, sino también la oportunidad de vengar la derrota del año pasado.

Las principales armas del Arsenal son su rápida transición de la defensa al ataque y las jugadas a balón parado. Durante la temporada en la que se proclamaron campeones de la Premier League, el equipo estableció un nuevo récord de la liga en cuanto al número de goles marcados a partir de saques de esquina. Sin embargo, de cara a la final, los londinenses tienen problemas en el flanco derecho de su defensa: Ben White está de baja por una lesión de rodilla y la disponibilidad de Jurriën Timber sigue siendo dudosa. Luis Enrique seguramente intentará explotar esa zona, aprovechando las rápidas incursiones de Nuno Mendes y los constantes cambios tácticos.

Ambos equipos ya se han proclamado campeones en sus respectivos países y disponen de tiempo suficiente para prepararse para el partido decisivo. Así pues, la final de la Champions League promete ser una batalla encarnizada hasta el pitido final. Los momentos polémicos, las emociones y los posibles reclamos 1xBet se analizarán tras el pitido final, pero por ahora solo hay una pregunta: ¿qué equipo sacará mejor partido a sus puntos fuertes en Budapest?

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