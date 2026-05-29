Revelan a qué club gigante puede llegar Raúl Ruidíaz para el Torneo Clausura: "Contacto..."

Con el Torneo Apertura finalizado, pues Alianza Lima salió campeón a falta de una fecha, los clubes del fútbol peruano vienen preparándose para lo que será el Torneo Clausura 2026. Por ello, una de las grandes dudas que tiene el aficionado nacional es dónde terminará jugando Raúl Ruidíaz la segunda parte de la temporada, ya que muchos lo vinculan con Universitario de Deportes. Bajo esa premisa, un conocido periodista reveló información sobre su futuro.

Mediante la transmisión de L1 MAX, Gustavo Peralta fue consultado por la 'Pulga' y sobre si finalmente volverá a la 'U' en la presente Liga 1 2026. En ese sentido, el comunicador indicó que, de momento, no hay negociación alguna entre ambas partes, pero no descartó una posible conversación cuando el mercado de fichajes vuelva a abrirse. Cabe recordar que, desde hace años, los hinchas merengues sueñan con el retorno de su delantero estrella.

“Todavía no hay contacto entre la 'U' y Ruidíaz. Se podría dar en los próximos días”, señaló el periodista, dejando claro que entre esta y la próxima semana puede haber novedades respecto al atacante nacional y Universitario de Deportes. Vale precisar que los de Ate necesitan un nuevo artillero tras confirmarse que Sekou Gassama, quien resultó un fracaso como fichaje internacional, no continuará de cara al Torneo Clausura.

Números de Raúl Ruidíaz este 2026

En lo que va de la temporada, Raúl Ruidíaz ha disputado un total de 15 partidos con Atlético Grau en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, lapso en el que convirtió apenas tres anotaciones, y una de ellas fue, precisamente, ante la 'U' en el Estadio Monumental. Su regreso a tienda crema podría repotenciarlo en el tramo final de su carrera como futbolista profesional.

Trayectoria de Raúl Ruidíaz

Estos han sido sus clubes: