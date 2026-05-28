José Rivera confesó que atacaron a su esposa y que atravesaron un duro momento: "Mucho sufrimiento"

José Rivera volvió a pronunciarse. Tras el incidente que protagonizó con la camiseta de Universitario Deportes, sus disculpas y una sanción por parte de la institución, el ‘Tunche’ reveló que su esposa viene recibiendo ataques en redes sociales, que ella llegó a enfermarse y que ambos atravesaron un momento muy complicado en su vida.

"Nunca fue mi intención, como lo dije, yo nunca lo hice queriendo faltar el respeto a Universitario ni a la hinchada, porque uno nunca puede estar por encima de un club, peor que un club que te está dando de comer", empezó contando el delantero de Universitario en el adelanto del programa 'Enfocados'.

Luego, Rivera añadió: "A mi esposa ya la vienen atacando", y contó que ella está recibiendo mensajes que la cuestionan porque, desde que se casó, ya no puede convertir goles en Universitario. "Insultos tras insultos tras insultos. Isabel se enfermó. No les puedo decir qué es, pero es algo muy complicado que nos tocó pasar en la vida", expresó.

Luego, el delantero merengue señaló que atravesaron momentos de sufrimiento y que él se preocupaba mucho cuando le tocaba jugar de visita, pero que ella le decía que todo iba a estar bien.

"Había momentos de mucho sufrimiento. Había noches que ella no podía dormir y yo tenía que estar despierto, tenía que estar cuidándola. A la 'U' le tocaba jugar de visita o donde sea, entonces a ella le tocaba alguna operación. Entonces yo le decía: 'Mi amor, pero... ¿Cómo te vas a quedar sola? Te cuido'. Y ella lo único que me decía siempre era: 'No mi amor, todo va a estar bien'", contó.

Tras las palabras del futbolista crema, Jefferson Farfán se dirigió hacia la cámara y envió un mensaje a todos los hinchas y dirigentes de Universitario de Deportes: "Es bueno que lo sepan, para que vean lo que los futbolistas a veces pasan fuera de campo. Ahora están escuchando todo lo que él viene pasando. Y los hinchas de la 'U', los dirigentes, las personas que manejan Universitario no saben. Por eso hay que ir, sentarse con él, sentarse con la familia, ¿qué está pasando?, el psicólogo".

"Eso pasa mucho en Europa, de saber qué es lo que pasa con el futbolista de mi club. ¿Ustedes creen que una persona que viene haciendo lo que viene haciendo 'El Tunche' comete un error y lo quieren sepultar? Y peor, hermano, se mete con la familia... y peor meterse con la familia que no tiene nada que ver. Gente, no jodan. ¿Hasta cuándo? A las finales le afecta la familia, claro, él también está destruido. Pero la familia, su esposa... está contando acá en 'Enfocados' lo que está viviendo", finalizó la ‘Foquita’.