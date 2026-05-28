0
EN VIVO
Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores
LO ÚLTIMO
Lista de convocados de Perú para amistoso ante España y Haití

Confirman el primer jugador de Universitario que se va para el Torneo Clausura: "Todo avanzado"

El periodista Gustavo Peralta acaba de revelar en sus redes sociales la confirmación de que ese futbolista tiene todo acordado para dejar Universitario de Deportes.

Gary Huaman
Universitario apuntará a ganar el Torneo Clausura para buscar el tetracampeonato.
Universitario apuntará a ganar el Torneo Clausura para buscar el tetracampeonato. | Foto: Universitario
COMPARTIR

Universitario de Deportes ya trabaja con miras al Torneo Clausura 2026. Luego de perder el Apertura y quedar fuera de los torneos internacionales, tanto la administración merengue como el entrenador Héctor Cúper analizan no solo los nombres de los futbolistas que podrían reforzar al tricampeón del fútbol peruano, sino también los de quienes dejarán el plantel. En ese sentido, acaban de confirmar quién será el primer jugador en irse: Paolo Reyna.

Martín Pérez Guedes ha sido uno de los valuartes del tricampeonato de Universitario.

PUEDES VER: ¿Martín Pérez Guedes deja Universitario? Revelan la situación que atraviesa: "Todo consumado"

Según informó en sus redes sociales el periodista Gustavo Peralta, el lateral izquierdo Paolo Reyna tiene todo avanzado para irse a préstamo a Juan Pablo II y será entrenado por su anterior DT crema, Jorge Araujo, quien estuvo de manera interina en Universitario de Deportes. '“Todo avanzado”', escribió el comunicador.

Paolo Reyna jugará en Juan Pablo II.

Paolo Reyna jugará en Juan Pablo II.

¿Cómo le fue a Paolo Reyna en Universitario de Deportes?

Tras su buena aparición en FBC Melgar, Paolo Reyna fichó por Universitario de Deportes en la temporada 2025 y no tuvo una buena campaña. En el Torneo Apertura solo disputó ocho partidos; en la Copa Libertadores, apenas uno; y en el Torneo Clausura, cinco encuentros. En total fueron 14, en los que no anotó goles y brindó solo dos asistencias.

En lo que va de este 2026, Paolo Reyna estuvo presente en la victoria por 2-0 ante Cienciano en el Monumental, donde jugó 60 minutos; frente a FC Cajamarca solo disputó 14 minutos y luego sumó apenas 20 minutos ante CD Moquegua.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante España y Haití

  2. Sporting Cristal vs. Cerro Porteño EN VIVO por ESPN: transmisión del partido

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano