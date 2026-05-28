Confirman el primer jugador de Universitario que se va para el Torneo Clausura: "Todo avanzado"
El periodista Gustavo Peralta acaba de revelar en sus redes sociales la confirmación de que ese futbolista tiene todo acordado para dejar Universitario de Deportes.
Universitario de Deportes ya trabaja con miras al Torneo Clausura 2026. Luego de perder el Apertura y quedar fuera de los torneos internacionales, tanto la administración merengue como el entrenador Héctor Cúper analizan no solo los nombres de los futbolistas que podrían reforzar al tricampeón del fútbol peruano, sino también los de quienes dejarán el plantel. En ese sentido, acaban de confirmar quién será el primer jugador en irse: Paolo Reyna.
Según informó en sus redes sociales el periodista Gustavo Peralta, el lateral izquierdo Paolo Reyna tiene todo avanzado para irse a préstamo a Juan Pablo II y será entrenado por su anterior DT crema, Jorge Araujo, quien estuvo de manera interina en Universitario de Deportes. '“Todo avanzado”', escribió el comunicador.
¿Cómo le fue a Paolo Reyna en Universitario de Deportes?
Tras su buena aparición en FBC Melgar, Paolo Reyna fichó por Universitario de Deportes en la temporada 2025 y no tuvo una buena campaña. En el Torneo Apertura solo disputó ocho partidos; en la Copa Libertadores, apenas uno; y en el Torneo Clausura, cinco encuentros. En total fueron 14, en los que no anotó goles y brindó solo dos asistencias.
En lo que va de este 2026, Paolo Reyna estuvo presente en la victoria por 2-0 ante Cienciano en el Monumental, donde jugó 60 minutos; frente a FC Cajamarca solo disputó 14 minutos y luego sumó apenas 20 minutos ante CD Moquegua.
