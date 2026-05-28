Se confirmó si Alianza Lima dará el golpe con el fichaje de Lucas Assadi, figura de la U. de Chile

El mercado de pases en el fútbol peruano se encuentra en plena efervescencia. Tras coronarse campeón del Torneo Apertura, Alianza Lima no se duerme en sus laureles y ya planifica los refuerzos necesarios para asegurar el título del Clausura. En medio de esa búsqueda, las redes sociales estallaron en las últimas horas con un nombre que ilusionó a la hinchada blanquiazul: el chileno Lucas Assadi, la joven promesa de la Universidad de Chile. La expectativa por ver al talentoso atacante vestido de íntimo creció rápidamente, lo que obligó a periodistas con fuentes a comprobar qué tan cierta es la información sobre este presunto golpe en el mercado.

Para poner paños fríos a la situación y separar el humo de la realidad, el periodista José Varela, especialista en el día a día del cuadro íntimo, brindó una información contundente en el programa 'Modo Fútbol' de 'Linkeados', vía YouTube. El cronista reconoció el revuelo digital y explicó el origen del vínculo entre el jugador y el club de La Victoria: "Hay un jugador que en las redes sociales lo han vinculado con Alianza Lima. Es un futbolista extranjero que enfrentó a Alianza en los cuartos de la Copa Sudamericana y le hizo gol. Me refiero a Lucas Assadi", señaló el comunicador en el espacio deportivo.

Sin embargo, el reporte del periodista echó por tierra cualquier ilusión inmediata de la fanaticada grone al aclarar que no existe ningún tipo de negociación en marcha. "El día de hoy puedo decir que no hay nada, cero contacto entre Alianza Lima y Lucas Assadi", sentenció Varela de forma tajante, dejando en claro que la directiva blanquiazul no se ha comunicado con el entorno del volante mapochino ni ha presentado una oferta formal para sumarlo al plantel.

La razón principal de este distanciamiento no pasa por un tema de presupuesto o de preferencias de la dirigencia íntima, sino por las altas aspiraciones que tiene el propio futbolista chileno a corto plazo. "Me dicen que el proyecto deportivo con él es otra cosa y seguramente apunta a Europa", detalló el comunicador, al revelar que el futuro de la figura de la 'U' de Chile está proyectado hacia un salto al fútbol europeo en el próximo mercado internacional.

Con este panorama, queda claro que la posibilidad de ver a Lucas Assadi pisando el césped de Matute como flamante refuerzo está descartada. Mientras el humo de las redes sociales se disipa, la interna de Alianza Lima continuará evaluando carpetas y buscando opciones reales, nacionales o extranjeras, para potenciar su ataque, consciente de que el margen de error es mínimo y de que necesita incorporar futbolistas listos para ponerse la camiseta blanquiazul.

Lucas Assadi le anotó a Alianza Lima en 2025

Lucas Assadi: valor en el mercado

Lucas Assadi, actualmente con 22 años, tiene una cotización de 3 millones de euros, de acuerdo con la última actualización de Transfermarkt.