Perú se encuentra en una zona con alta actividad tectónica, lo que hace que los sismos se monitoreen de manera constante. En ese contexto, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene una vigilancia continua y en tiempo real de los eventos sísmicos, con especial atención a los fenómenos que puedan presentarse este jueves 28 de mayo. Hasta el momento, se espera información sobre los últimos movimientos sísmicos.

Temblor HOY, jueves 28 de mayo EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según el IGP 10:33 Bienvenidos El Instituto Geofísico del Perú (IGP) dará a conocer, de forma continua, un informe sobre los sismos registrados hoy, 28 de mayo en el territorio nacional. Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones.

¿Qué debe contener tu mochila de emergencia en caso de sismos?

- Agua potable y alimentos no perecibles, como enlatados, galletas y barras energéticas.

- Linterna con pilas de repuesto.

- Radio portátil para escuchar información oficial.

- Botiquín de primeros auxilios y medicamentos personales.

- Mascarillas y alcohol en gel.

- Documentos importantes en una bolsa hermética, como DNI, partidas y tarjetas.

- Dinero en efectivo, en monedas y billetes pequeños.

- Ropa abrigadora, manta y poncho impermeable.

- Silbato para pedir ayuda en caso de quedar atrapado.

- Cargador portátil para celular.

- Artículos de higiene personal y papel higiénico.

- Alimentos y accesorios para bebés, adultos mayores o mascotas, si es necesario.

¿Es posible predecir un sismo?

Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), aseguró que la predicción precisa de sismos continúa siendo un reto para la comunidad científica. Explicó que, para anticipar un evento sísmico, sería necesario conocer con exactitud el lugar, la hora y la magnitud del movimiento, algo que en la actualidad no es posible. Sin embargo, Tavera destacó que se han realizado progresos importantes en el pronóstico sísmico, lo que permite identificar zonas con mayor probabilidad de actividad sísmica y estimar posibles magnitudes de estos eventos.