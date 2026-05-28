¿Rodrigo Ureña rechaza a Universitario para firmar con Sporting Cristal? Esto es lo que se sabe

El final del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 traerá consigo el inicio del mercado de pases para el Clausura, donde varios equipos buscarán reforzarse. En ese contexto, recientemente el nombre de Rodrigo Ureña, exvolante de Universitario, sonó como un posible fichaje de Sporting Cristal. ¿El ‘Pitbull’ se vestirá de celeste? Te contamos los detalles.

¿Rodrigo Ureña rechaza a Universitario para firmar con Sporting Cristal?

Durante el programa 'Modo Fútbol', el periodista Gustavo Peralta comentó sobre los rumores que han vinculado a Rodrigo Ureña como un posible refuerzo de Sporting Cristal para el segundo tramo del año. Ante ello, el comunicador no dudó en desmentir esta posibilidad y dejó en claro que es inviable.

Según señaló el hombre de prensa, no ha existido ningún contacto entre las partes. De hecho, fue contundente al remarcar que el volante chileno no tiene ningún interés en llegar a la escuadra rimense, en medio de los rumores que también lo conectan con Universitario.

"He leído en las últimas 24 horas que Sporting Cristal ha contactado a Rodrigo Ureña es más falso, no hay nada con Cristal. Cristal no ha contactado a Ureña ni él tendría ninguna intención de ir a Cristal tampoco. He escuchado que le han lanzado una oferta, que Rodrigo la está analizando y nada, no ha llegado oferta ni llamada", señaló el comunicador.

Universitario no avanzó con el fichaje de Rodrigo Ureña

Del mismo modo, Peralta también remarcó que el ‘Pitbull’ tampoco está cerca de Universitario y el contacto que existió quedó en una simple consulta, por lo que ahora se perfila a seguir en las filas de Millonarios.

"Ureña confirmó lo que dijimos, que lo llamaron de la 'U' y él respondió tal cual. No ha avanzado nada con la 'U'. ¿Puede avanzar? Quién sabe... pero no hay nada en este momento y solo quedó en consulta. La 'U' ya está avanzando con otro volante", acotó.