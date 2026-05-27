Alineaciones Sporting Cristal vs Cerro Porteño: once de Ze Ricardo para dar la sorpresa en la Copa Libertadores
El técnico Ze Ricardo definió la alineación titular de Sporting Cristal, que enfrentará a Cerro Porteño en Paraguay por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
El jueves 28 de mayo, Sporting Cristal enfrentará a Cerro Porteño en Paraguay en un duelo correspondiente a la última fecha del grupo F de la Copa Libertadores. El equipo peruano necesita una combinación de resultados para clasificar a octavos de final; sin embargo, también tiene la posibilidad de meterse a los playoffs de la Copa Sudamericana.
El equipo rimense ya está en Paraguay y llegó con la ilusión de sacar un resultado positivo que le permita seguir en competencia internacional, ya sea en la Copa Libertadores o en la Conmebol Sudamericana. Para ello, el técnico brasileño Ze Ricardo definió la alineación titular pese a las tres ausencias por lesión.
Alineación de Sporting Cristal vs Cerro Porteño
- Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Gabriel Santana, Maxloren Castro e Irven Ávila.
Alineación de Cerro Porteño vs Sporting Cristal
- Cerro Porteño: Alexis Arias; Fabricio Domínguez, Rodrigo Melgajero, Lucas Quintana, Guillermo Benitez; Cecilio Domínguez, César Bobadilla, Fabrizio Peralta; Jorge Morel, Ignacio Aliseda y Pablo Vegetti.
En el club paraguayo surgió una alerta por la posible lesión de Blas Riveros. El defensor de Cerro resintió su dolencia y todo indica que Ariel Holan no podrá contar con él para el duelo contra los rimenses. Según reportes de medios locales, el jugador abandonó la concentración.
Cerro Porteño viene de ganarle a Palmeiras en Brasil y buscará cerrar la fase de grupos con una celebración en casa. Un triunfo lo clasificará a octavos de final de la Copa Libertadores como primero del grupo F. El Ciclón no depende de ningún resultado, pues incluso perdiendo avanzará de fase.
Cerro Porteño vs. Sporting Cristal: precios de entradas
- Graderia Novena: Socios 10.000 gs.; No Socios 20.000 gs.
- Graderia Norte: Socios 20.000 gs.; No Socios 40.000 gs.
- Platea (Alta y Baja): Socios 40.000 gs.; No Socios 70.000 gs.
- Preferencia Lateral: Socios 100.000 gs.; No Socios 150.000 gs.
- Preferencia VIP: Socios 120.000 gs.; No Socios 170.000 gs
