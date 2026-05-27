Sporting Cristal tiene la obligación de destacar en todos los torneos que disputa, aunque su actualidad en la Copa Libertadores es complicada y se encuentra en la parte baja de la tabla de la Liga 1. Sin embargo, en medio de este panorama, los hinchas se ilusionaron tras conocer que su plantel Sub-14 selló su clasificación al Torneo de la Conmebol Evolución.

Sporting Cristal venció a destacado rival y logró su clasificación al torneo Conmebol

La categoría Sub-14 del plantel femenino de Sporting Cristal venía disputando el Torneo Juvenil 2026, donde tras lograr un gran desempeño logró sellar su pase a la gran final del campeonato. En dicha instancia, se enfrentaron ante Melgar y lograron la hazaña tras vencerlos por 3-0, coronándose con el título.

Precisamente, la escuadra rimense no solo festejó el título nacional de su categoría, sino que, con este logro, también aseguró su clasificación a la siguiente edición del Torneo Conmebol Evolución, un prestigioso certamen que le dará rodaje internacional.

La categoría Sub-14 de Sporting Cristal Femenino conquistó el Torneo Juvenil y clasificó al Torneo Conmebol Evolución.

“¡Campeonas nacionales! Nuestra Sub 14 se coronó campeona nacional del Torneo Juvenil de la categoría y logró la clasificación al Torneo de la Conmebol Evolución, que se disputará en Paraguay”, fue el mensaje que dejó el club en sus redes sociales.

Este resultado dejó en claro que Cristal sigue potenciando a sus categorías inferiores, luego de cumplir con las expectativas de los hinchas y mostrar su mejor desempeño en el Estadio César Cueto de Nueva Chimbote para quedarse con el título nacional.

Así quedó el podio del Torneo Juvenil Sub 14

Con la victoria de Sporting Cristal, la escuadra bajopontina se quedó con el primer lugar del campeonato, mientras Melgar volvió a ser subcampeón. En cuanto al tercer puesto, Real Núñez obtuvo la medalla de bronce. Por su parte, Athletic Ica City se ubicó en el cuarto lugar.