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Cienciano vs Juventud EN VIVO: hora, canal, alineaciones y apuestas por la Copa Sudamericana

Se viene un gran partido. Cienciano y Juventud definirán a uno de los clasificados a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana.

Gary Huaman
Cienciano enfrentará a Juventud en el Inca Garcilaso de la Vega por la Sudamericana.
Cienciano enfrentará a Juventud en el Inca Garcilaso de la Vega por la Sudamericana. | Foto: composición Líbero
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Cienciano vs Juventud EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentarán por la fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026 el miércoles 27 de mayo desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora uruguaya) en el Inca Garcilaso de la Vega. El encuentro contará con transmisión de DSports y DGO para toda Sudamérica. Revisa aquí todo sobre este encuentro.

Aquí podrás conocer a los equipos clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores.

PUEDES VER: Clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026: así terminaron los grupos

¿A qué hora juegan Cienciano vs Juventud por la Copa Sudamericana?

El duelo entre Cienciano vs Juventud por la fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026 está pactado para el miércoles 27 de mayo a las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora uruguaya) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿Dónde ver Cienciano vs Juventud por la Copa Sudamericana?

La transmisión del partido entre Cienciano vs Juventud por la Copa Sudamericana estará a cargo del canal DSports y de la plataforma de streaming DGO para toda Sudamérica.

Cienciano vs Juventud: posibles alineaciones

  • Cienciano: Espinoza; Nuñez, Amondaraín, Becerra; Souza, Caparó, Barreto, Robles; Hohberg, Bandiera y Garcés.
  • Juventud: Sosa; Morosini, Pernicone, Mas, Rabino; Perez, Cecchini, Peralta; Pereiro, Sánchez y Mimbacas.

Cienciano vs Juventud: apuestas y pronósticos

APUESTASCIENCIANOEMPATEJUVENTUD
Betsson1.583.705.40
Betano1.654.155.70
Bet3651.603.905.75
1XBet1.654.285.54
Coolbet1.653.835.47
Doradobet1.584.205.50

Cienciano vs Juventud: ¿cómo llegan a este partido?

Cienciano y Juventud protagonizarán un encuentro por la última fecha de la Copa Sudamericana. En la previa de este choque, el líder del grupo B es Puerto Cabello, de Venezuela, con 7 unidades, seguido del Papá con la misma cantidad de puntos. En tercer lugar se encuentra Atlético Mineiro, también con 7. En el último puesto está el cuadro uruguayo con seis unidades.

El equipo cusqueño recibirá a Juventud con el objetivo de conseguir una victoria y esperar que Puerto Cabello pierda o empate ante Atlético Mineiro en Brasil para clasificar de manera directa a los octavos de final. Si queda en la segunda casilla, accederá a los playoffs contra los terceros de la Copa Libertadores.

Sin embargo, también puede quedarse sin nada si Atlético Mineiro gana y no consigue un resultado positivo frente al cuadro uruguayo. La última vez que ambos clubes se enfrentaron fue en tierras charrúas, por el arranque de la Copa Sudamericana, donde empataron a uno.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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