Oliver Sonne jugará en campeón de Inglaterra tras salir de Sparta Praga: "Gracias"

Oliver Sonne puso fin a su préstamo con el Sparta Praga de República Checa y debió despedirse del conjunto que lo incorporó a comienzos de 2026 para regresar al Burnley, campeón de Inglaterra y propietario de su ficha, que la próxima temporada jugará en la segunda división llamado Championship.

Oliver Sonne jugará en un campeón de Inglaterra tras su salida de Sparta Praga

Sonne utilizó sus redes sociales para despedirse de todos los integrantes que trabajan en Sparta Praga, ya que, al final de la temporada 2025-2026, el defensor peruano tiene que regresar al Burnley de Inglaterra.

Asimismo, tras llegar al equipo de República Checa, el lateral derecho tenía previsto que la cesión desde el cuadro campeón de Inglaterra era sin opción a compra, por lo que obligatoriamente tendrá que retornar.

Oliver Sonne volverá a Burnley tras su paso por Sparta Praga

"Gracias por todo. Desde los aficionados hasta la gente del club y todos los jugadores que me hicieron sentir bienvenido desde el primer día que entré. Este lugar siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón", escribió el jugador de la selección peruana.

Oliver Sonne se incorporará a Burnley para la temporada 2026-2027. El club mantiene con él un contrato vigente hasta junio de 2029 y su principal meta es regresar a la Premier League desde la Championship. Sin embargo, el defensor peruano también podría valorar otras alternativas, ya sea una transferencia o una cesión a otro equipo.

¿Cómo le fue a Oliver Sonne en Sparta Praga?

Oliver Sonne llegó a Sparta Praga en cesión desde Burnley a inicios de 2026 y, desde entonces, disputó 18 partidos entre la MOL Cup, la Conference League, la Chance Liga y la Meisterrunde, donde logró anotar solo dos goles.