Oliver Sonne vivió tensa situación tras invasión de hinchas en el clásico Slavia Praga y Sparta Praga

Se jugaba el clásico de la Chance Liga de la República Checa entre Slavia Praga y Sparta Praga, encuentro que iba 3-2 a favor del Slavia. El partido, marcado por pasajes de buen fútbol y con participación del jugador de la selección peruana Oliver Sonne, se desarrollaba con tranquilidad hasta los minutos finales del compromiso.

Al minuto 96, hinchas de ambos equipos ingresaron al terreno de juego y provocaron varios disturbios, por lo que el partido tuvo que ser suspendido. Sin embargo, eso no fue todo, ya que el portero de Sparta Praga, Jakub Surovcik, fue herido por la pirotecnia.

Hinchas de Slavia Praga y Sparta Praga ingresaron al terreno de juego

El Estadio Fortuna Arena se convirtió en un caos, pues los hinchas empezaron a lanzar bengalas y fuegos artificiales, lo que causó pánico entre los jugadores, quienes corrieron rápidamente hacia los vestuarios. Incluso llegaron a desmantelar los arcos, por lo que el encuentro terminó suspendido y se esperan medidas drásticas.

En cuanto al partido, Sonne fue titular hasta el minuto 81, cuando pudo brindar dos asistencias que no fueron suficientes para evitar la derrota.

Hinchas de Slavia Praga invadieron el terreno de juego

Cabe señalar que para este partido, Joao Grimaldo no fue tomado en consideración, pues el extremo presenta una lesión muscular por lo que se perdió el encuentro.