Ecuador vs. Arabia Saudita: alineaciones, hora y dónde ver partido amistoso de fecha FIFA

Desde el Red Bull Arena, en Nueva Jersey, se enfrentarán las selecciones de Ecuador y Arabia Saudita este sábado 30 de mayo, desde las 18.30 horas de Lima y Quito, a través de El Canal del Fútbol. El compromiso será por la fecha FIFA, previo al inicio del Mundial 2026 en Norteamérica, por lo que a continuación te brindamos todos los detalles sobre el encuentro.

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La 'Tri', comandada por Sebastián Beccacece, comparte el Grupo E de la Copa del Mundo junto a sus similares de Alemania, Curazao y Costa de Marfil. Por lo que buscará una victoria sobre el rival asiático para llegar de la mejor manera al arranque de campeonato, que inicia el 11 de junio. Recordemos que el próximo domingo 7, Ecuador disputará su último amistoso y será ante Guatemala.

Ecuador se alista para el Mundial 2026.

Mientras tanto, Arabia Saudita integra el Grupo H con España, Cabo Verde y Uruguay, por lo que tiene muy complicado avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026. Asimismo, su siguiente amistoso previo al arranque del torneo será ante Senegal el martes 9 de junio.

¿A qué hora ver Ecuador vs. Arabia Saudita?

Te brindamos el horario según tu país:

México y Costa Rica: 17.30 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 18.30 horas

Bolivia, Venezuela y Chile: 19.30 horas

Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay: 20.30 horas

¿Dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Arabia Saudita?

La transmisión del partido entre Ecuador y Arabia Saudita por un nuevo amistoso internacional de fecha FIFA será mediante la señal de El Canal del Fútbol y STC TV para todo el territorio ecuatoriano. Asimismo, te brindaremos el minuto a minuto del encuentro, con todas las incidencias y los videos de los goles, en el diario Líbero.

Ecuador vs. Arabia Saudita: posibles alineaciones

Ecuador: Moisés Ramírez; José Hurtado, Félix Torres, Jackson Porozo, Pervis Estupiñán; Denil Castillo, Pedro Vite, John Yeboah; Kevin Rodríguez, Jeremy Arévalo y Jordy Caicedo.

Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Al-Tambakti, Awn Al-Saluli, Nasser Al-Dawsari; Mohamed Kanno, Abdulellah Al-Malki; Salem Al-Dawsari, Faisal Al-Ghamdi, Firas Al-Buraikan y Saleh Al-Shehri.

Últimos partidos de Ecuador

Estos fueron sus últimos amistosos:

Países Bajos 1-1 Ecuador

Marruecos 1-1 Ecuador

Ecuador 2-0 Nueva Zelanda

Canadá 0-0 Ecuador

México 1-1 Ecuador

Últimos partidos de Arabia Saudita

Estos fueron sus últimos duelos entre amistosos y oficiales:

Serbia 2-1 Arabia Saudita

Arabia Saudita 0-4 Egipto

Arabia Saudita 0-0 UAE

Arabia Saudita 0-1 Jordania

Palestina 1-2 Arabia Saudita

¿En qué estadio juega Ecuador vs. Arabia Saudita?

El partido entre Ecuador y Arabia Saudita en el Sports Illustrated Stadium, también conocido como Red Bull Arena o Harrison Arena es un estadio multipropósito, que está ubicado en Nueva Jersey. Este recinto es usado por el New York Red Bull para sus partidos de local en la Major League Soccer y cuenta con capacidad para albergar hasta 25 mil espectadores en sus tribunas.