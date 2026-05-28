Rival confirmado de Cienciano en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y canal

Se terminaron las fases de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana. Fueron intensas jornadas en las que los equipos dejaron todo en la cancha en busca de continuar en el certamen continental. En el grupo B, el Papá quedó segundo y se medirá contra Lanús en los playoffs del torneo que ganó.

¿Quién será el rival de Cienciano en los playoffs de la Copa Sudamericana?

Cienciano se medirá contra Lanús, uno de los mejores terceros de la Libertadores, en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

¿Cuándo juegan Cienciano vs. Lanús por los playoffs de la Copa Sudamericana?

Según el calendario de la Conmebol, los partidos de ida se disputarán los días 21, 22 y 23 de julio, mientras que las revanchas tendrán lugar el 28, 29 y 30 del mismo mes.

Este viernes 29 se realizará el sorteo que definirá las fechas y los horarios de los playoffs, así como el camino que deberá recorrer Cienciano hacia el título de la Copa Sudamericana.

¿Dónde ver Cienciano vs. Lanús por los playoffs de la Copa Sudamericana?

La cobertura del Cienciano vs. Lanús por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 estaría a cargo de Disney, ESPN, DSports y DGO, a la espera de una confirmación oficial.