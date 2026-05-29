Aterrorizó a Alianza Lima y el Barcelona de España quiere dar el golpe con su flamante fichaje

La temporada en Europa va llegando a su fin, con los principales torneos culminados, a excepción de la Champions League, por lo que todos los clubes se preparan para la siguiente campaña y el mercado de fichajes ha comenzado a moverse. Por ello, Barcelona quiere contratar a un talentoso delantero que hace poco infundió pánico en la hinchada de Alianza Lima.

Nos referimos a Julián Álvarez, quien durante la Copa Libertadores del 2022 formaba parte de River Plate y enfrentó a los blanquiazules en la Fase de Grupos, propinándoles una dura goleada por 8-1 en el Estadio Monumental de Buenos Aires. En aquella fatídica noche para el cuadro de Matute, el atacante argentino, hoy en el Atlético de Madrid, le anotó seis tantos y luego se incorporó al Manchester City de Pep Guardiola. Dicha actuación del campeón del mundo es recordada hasta la actualidad.

Julián Álvarez es pieza clave en el Atlético de Madrid.

Ahora, el delantero está cerca de dejar el cuadro colchonero tras presentarse un interés formal por parte del Barcelona. Hansi Flick quiere contar con él para la siguiente temporada, con el objetivo de alzar finalmente el sexto título de Champions League en la historia de los azulgranas. Vale precisar que ahora, más que nunca, necesitan un nuevo artillero luego de confirmarse la salida de Robert Lewandowski.

Según el periodista César Luis Merlo, los de Cataluña han comenzado negociaciones de manera oficial. “Barcelona ya hizo la primera oferta formal por Julián Álvarez, que es de €100 millones. El Atlético Madrid pretende €150M. Entiendo que el trato puede darse si todas las partes hacen un esfuerzo. El argentino es agradecido con el Atleti, pero ve con buenos ojos este fichaje”, indicó el mencionado comunicador en sus redes sociales.

¿Cuál es el valor de Julián Álvarez?

Actualmente, según el portal Transfermarkt, Julián Álvarez tiene un valor de 90 millones de euros en el mercado de fichajes y es de los futbolistas más caros de todo el mundo. Es el octavo mejor cotizado de LaLiga, y quien tiene mayor precio en todo el Atlético de Madrid y la selección argentina. Sin embargo, de todas formas ha presentado un ligero bajón, ya que a fines del año pasado rondaba los 100 millones de euros.