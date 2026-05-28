Canal confirmado del PSG vs Arsenal por la final de la UEFA Champions League 2025-26
¡Se viene el partidazo! PSG y Arsenal se enfrentarán en Budapest por la gran final de la UEFA Champions League 2025-26.
Cada vez falta menos para que empiece la gran final de la UEFA Champions League 2025-26 entre PSG y Arsenal, que se enfrentarán este sábado 30 de mayo en el Estadio Puskás Arena, en Hungría. De cara a este choque, los parisinos buscarán defender el título y conquistar su segunda estrella, mientras que los gunners intentarán dar el golpe y celebrar su primera Orejona.
En la previa de este partido, el París Saint-Germain parte como favorito, no solo porque es el vigente campeón de esta competencia, sino también porque en el camino eliminó al Bayern Múnich, otro de los cuadros más importantes de Europa. Por su parte, Arsenal superó al Atlético de Madrid en dos partidos ajustados y llega más que motivado luego de conquistar la Premier League tras 22 largos años de espera.
PSG enfrentará a Arsenal en la final de la Champions League.
Canal confirmado del PSG vs Arsenal: ¿dónde ver la final de la UEFA Champions League?
La transmisión del PSG vs Arsenal por la gran final de la UEFA Champions League 2025-26 estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney+ para toda Sudamérica. Revisa aquí los canales según tu región:
- Argentina: FOX Sports, ESPN y Disney+
- Bolivia: ESPN y Disney+
- Brasil: TNT, Zapping, Claro TV, Max Brasil
- Chile: ESPN y Disney+
- Colombia: ESPN y Disney+
- Perú: ESPN y Disney+
- Paraguay: ESPN y Disney+
- Uruguay: ESPN y Disney+
- Venezuela: ESPN y Disney+
- España: TV La 1, RTVE Play, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
- México: TNT Sports, FOX México, FOX One
¿Cuándo juegan PSG vs Arsenal por la final de la UEFA Champions League?
PSG y Arsenal se enfrentarán por la gran final de la UEFA Champions League este sábado 30 de mayo.
¿A qué hora juegan PSG vs Arsenal por la final de la UEFA Champions League?
A diferencia de otras temporadas, la final entre PSG y Arsenal tendrá un pequeño cambio de horario: ahora se jugará a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana) y 1.00 p. m. (hora argentina).
¿Dónde juegan PSG vs Arsenal por la final de la UEFA Champions League?
El partidazo entre PSG y Arsenal se jugará en el Estadio Puskás, en la ciudad de Budapest, Hungría, recinto que tiene capacidad para 67.000 espectadores.
Puskás Aréna, Budapest.
