PSG - Arsenal: fecha, hora y canal para ver la final de la Champions League 2026

Llega el momento decisivo. PSG vs Arsenal se verán las caras en el partido más esperado del fútbol europeo. Ambos elencos se enfrentarán en la final de la UEFA Champions League. Los parisinos quieren su segundo título seguido, mientras que los ‘Gunners’ se ilusionan con lograr su primera orejona. Conoce los detalles de este duelo.

¿Cuándo juegan PSG vs Arsenal por la final de la Champions League?

La gran final de la Champions League 2026 entre las escuadras de PSG vs Arsenal se disputará este sábado 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, Hungría.

PSG y Arsenal disputarán un final de infarto por la Champions League

¿A qué hora juega PSG vs Arsenal?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para el inicio de la final entre PSG vs Arsenal en distintos países de Latinoamérica, así como en Estados Unidos y España:

Perú, Ecuador y Colombia: 11:00 a. m.

Bolivia y Venezuela: 12:00 m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 1:00 p. m.

México y Centroamérica: 10:00 a. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 12:00 m.

España: 6:00 p. m.

¿Dónde ver PSG vs Arsenal por la final de la Champions League?

Estos son los canales a los que debes estar atento para ver la final entre PSG vs Arsenal por la Champions League:

Argentina: ESPN, Fox Sports y Disney Plus.

Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.

Brasil: TNT Brasil, SBT, Zapping, Claro TV Plus, Max, Sky Plus y Vivo Play.

Chile, Uruguay y Paraguay: ESPN y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, Disney Plus e Inter.

México: TNT Sports, Fox México, Max, tabii y Fox One.

Panamá: Bluu.

España: TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones, fuboTV, Movistar Plus+ y tabii.

Estados Unidos: CBS, Paramount Plus, fuboTV, TUDN USA, DAZN, Univisión, TUDN App, ViX y TUDN Radio.

PSG vs Arsenal: últimos resultados