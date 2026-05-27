¡Mucha atención! La reciente decisión del gobierno del presidente Trump de requerir que los solicitantes de una tarjeta de residencia permanente (Green Card) presenten sus solicitudes desde sus países de origen ha generado muchas dudas entre los inmigrantes. Por ello, Flavia Santos Lloyd, abogada especializada en inmigración, decidió referirse a las posibles repercusiones de esta medida en sus trámites migratorios.

Vale resaltar que esta nueva normativa plantea interrogantes sobre el proceso y la viabilidad de obtener la residencia desde el extranjero, lo que ha llevado a muchos a buscar asesoría legal para entender mejor sus opciones. ¿Qué han revelado algunos expertos?

Abogados exponen de qué trata la última medida de Trump sobre la Green Card en EE. UU.

'Telemundo 44' se encargó de compartir las declaraciones de la experta Lloyd, quien precisó que la nueva y confusa política generaría demoras en las solicitudes de los extranjeros. “Tiene un efecto paralizante porque teníamos algunos casos listos para avanzar, y ahora veo que deberíamos esperar y observar qué sucede”, señaló.

Abogados exponen de qué trata la última medida de Trump sobre la Green Card en EE. UU.

En tanto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) comunicó el viernes 22 de mayo que los extranjeros que deseen obtener una “Green Card” deberán abandonar el país americano y realizar la solicitud desde su nación de origen, salvo algunas excepciones que no fueron especificadas.

Vale precisar que esta medida podría impactar a cientos de miles de solicitantes anualmente. Asimismo, representa un cambio significativo en la política migratoria del gobierno republicano de Trump, lo que genera sorpresa y confusión entre abogados, defensores e inmigrantes.

Además, la medida forma parte de un enfoque renovado del gobierno, que ahora busca restringir las vías legales de inmigración. Esto ocurre luego de haber centrado su atención en los migrantes que se encuentran en el país de manera irregular desde el año anterior.

¿Qué dijo otro especialista al respecto?

El abogado de inmigración Charles Kuck manifestó que el reciente cambio en las políticas migratorias representa un intento de limitar y generar temor en la población, con la finalidad de disuadir a las personas de participar en el proceso de inmigración legal. Kuck anticipó que se podrían presentar acciones legales en respuesta a esta medida, y la calificó como una táctica de intimidación.

En medio de la incertidumbre, inmigrantes y sus empleadores han empezado a abarrotar las oficinas de abogados especializados en inmigración en busca de aclaraciones sobre las implicancias de esta nueva política. Aún persisten las dudas sobre su aplicación práctica, las posibles excepciones y el impacto real que tendrá en los solicitantes. Algunos de ellos ya han enfrentado interrogantes sobre las razones que justifican su solicitud de residencia permanente desde Estados Unidos.