Universitario sorprende con fuerte mensaje a sus hinchas tras eliminación internacional: "Nunca..."

Universitario quedó eliminado de la Copa Libertadores y Sudamericana luego de igualar sin goles ante Deportes Tolima en el Estadio Monumental de Ate. Los cremas mantuvieron silencio en sus redes sociales ante el duro momento deportivo, pero ahora compartieron una postal que ha desatado la reacción de miles de aficionados.

PUEDES VER: Conmebol sorprende con fuerte sanción contra Universitario por partido de Copa Libertadores

Universitario se dirigió a los hinchas tras la eliminación internacional

“Ni en las buenas, ni en las malas. Con la U siempre. Este amor nunca se apaga“, se puede leer en la publicación de Universitario de Deportes en cada una de sus cuentas oficiales en redes sociales.

Mensaje de Universitario tras quedar fuera de la Copa Libertadores y Sudamericana.

Noticia en desarrollo…