Exjugador de la selección peruana sorprendió al apoyar la clasificación de Tolima ante la 'U': “Merecido”

Universitario no pudo ganar en casa ante Tolima, por lo que quedó eliminado de la Copa Libertadores y tampoco tuvo opciones de clasificar a la Copa Sudamericana. Así, quedó fuera de toda competición internacional. Esto ha sido un duro golpe para los dirigidos por Héctor Cúper, que ahora deberán concentrarse en la segunda mitad del año y en el Torneo Clausura.

No obstante, tras el partido de Libertadores, un exjugador de la selección peruana, que fue parte de la era Ricardo Gareca, utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo al elenco colombiano por su clasificación a los octavos de final. Esto sorprendió a muchos, quienes pensaban que, al tratarse de un equipo peruano, le desearía la mejor de las suertes.

Exjugador de la selección peruana sorprendió al apoyar la clasificación de Tolima ante Universitario

El jugador en cuestión es Raziel García, quien no dudó en manifestar su apoyo a Tolima mediante redes sociales. ¿Por qué? Porque el mediocentro ofensivo pasó por dicho club desde la temporada 2022, por lo que mantiene un gran cariño hacia los Vinotinto y Oro.

Raziel García apoyó a Tolima

A través de un mensaje que decía “Bien merecido”, acompañado de corazones, el jugador expresó su respaldo al elenco colombiano durante el desarrollo del compromiso.

Raziel García coloco el video de celebración de Tolima

Esto no fue todo, pues también se mostró contento y reposteó la publicación de Tolima, que celebraba en los vestuarios del Monumental.

¿Qué fue de Raziel García?

Actualmente, el jugador se mantiene activo en el fútbol peruano y ha sido el reciente fichaje de César Vallejo, club que disputa la Liga 2. Esto, a sus 32 años.

Trayectoria de Raziel García