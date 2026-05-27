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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño y dónde ver partido de Copa Libertadores?
La última jornada de la Copa Libertadores definirá el futuro de muchos equipos y Sporting Cristal lo sabe bien, por lo que deberá sacar un resultado positivo.
Sporting Cristal se juega el todo por el todo frente a Cerro Porteño en lo que será la última jornada de la Copa Libertadores 2026. Los rimenses, que llegarán con tres bajas sensibles, tendrán la opción de asegurar el tercer puesto que les permita meterse a los playoffs de la Copa Sudamericana o, en el mejor de los casos, clasificar a los octavos de final, siempre y cuando en el otro partido del grupo Palmeiras pierda ante Juniors.
Por ello, esta última jornada definirá el futuro de muchos equipos de los diferentes grupos: algunos avanzarán a la siguiente ronda y otros le dirán adiós al torneo, teniendo que intentarlo nuevamente el próximo año.
PUEDES VER: Clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026: así terminaron los grupos
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores?
Este partidazo se podrá seguir a las 5.00 p. m. en Perú, por lo que, si te encuentras fuera del país, Líbero te comparte la programación para otros países.
- Costa Rica, México: 4.00 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 5.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
- España: 12.00 a. m. (viernes 29/05)
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores?
Este encuentro podrá verse a través de ESPN y vía streaming por Disney+. Además, tendrás la cobertura completa aquí, en Líbero, para seguir el minuto a minuto de este duelo correspondiente a la sexta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Pronósticos para el Sporting Cristal vs Cerro Porteño
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Cerro Porteño ante Sporting Cristal.
- Betsson: gana Sporting Cristal (5,40), empate (3,45), gana Cerro Porteño (1,68)
- Betano: gana Sporting Cristal (5,70), empate (3,60), gana Cerro Porteño (1,67)
- Bet365: gana Sporting Cristal (5,50), empate (3,60), gana Cerro Porteño (1,67)
- 1XBet: gana Sporting Cristal (5,50), empate (3,64), gana Cerro Porteño (1,71)
- Coolbet: gana Sporting Cristal (5,75), empate (3,60), gana Cerro Porteño (1,67)
- Doradobet: gana Sporting Cristal (5,66), empate (3,75), gana Cerro Porteño (1,64).
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