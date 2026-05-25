0

Fichajes Liga Peruana de Vóley: altas, renovaciones, salidas y rumores para la temporada 2026-27

La Liga Peruana de Vóley inicia la conformación de planteles para la temporada 2026-2027, con Alianza Lima en busca de su cuarto título consecutivo. Conoce los últimos movimientos del mercado de fichajes.

    Wilfredo Inostroza
    Repasa los principales movimientos en el mercado de fichaje de la Liga Peruana de Vóley
    Repasa los principales movimientos en el mercado de fichaje de la Liga Peruana de Vóley | Composición: Líbero
    COMPARTIR

    La Liga Peruana de Vóley entró en un largo receso; sin embargo, los equipos continúan con la conformación de sus planteles de cara a la temporada 2026-2027. Alianza Lima es el vigente tricampeón y va por el 'tetra', mientras que Universidad San Martín, Universitario y Regatas quieren arrebatarles el trofeo a las 'íntimas'. Conoce cómo se mueve el mercado de fichajes en el certamen.

    Igancio Buse se enfrenta a Andrey Rublev por la primera ronda de Roland Garros

    PUEDES VER: Ignacio Buse luchó, pero cayó en su debut en Roland Garros ante Andrey Rublev

    Fichajes de Alianza Lima Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

    Salidas

    • Maeva Orlé
    • Elina Rodríguez
    • Yanlis Feliz
    • Doris Manco
    • Facundo Morando, director técnico (DT)

    Altas

    • Cristina Cuba
    • Flavia Montes
    • Allison Holland
    • Daniela Bulaich

    Rumores

    • Doris Gonzáles (salida)
    • Maricarmen Guerrero (salida)
    • Meegan Hart (salida)
    • Ángela Leyva (fichaje)
    • Ivonne Montaño (fichaje)
    • Alondra Alarcón (fichaje)
    • Zoila La Rosa (fichaje)
    • Alejandro Miguel Schneider, director técnico (fichaje)

    Fichajes de Universitario Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

    Altas

    • Sarah Evaristo
    • Ingrid Herrada

    Salidas

    • Coraima Gómez
    • Zaira Manzo
    • Angélica Malinverno
    • Alexandra Machado
    • María Paula Rodríguez
    • Mara Leao

    Rumores

    • Fátima Villafuerte (salida)
    • Aixa Vigil (fichaje)
    • Maricarmen Guerrero (fichaje)
    • Ivonne Montaño (fichaje)
    • Claudio Palza (fichaje)

    Fichajes de San Martín Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

    Fichajes

    • Alexandra Machado

    Rumores

    • Marco Blanco, director técnico (fichaje)
    • Fernanda Tomé (salida)
    • Marina Scherer (fichaje)
    • Aixa Vigil (salida)
    • Alexandra Machado (fichaje)
    • Yanlis Féliz (fichaje)
    • Meegan Hart (fichaje)
    • Julieta Lazcano (fichaje)
    • María Paula Rodríguez (fichaje)
    • Zoila La Rosa (fichaje)

    Salidas

    • Flavia Montes
    • Adeola Owokoniran
    • Sophia Kruczko
    • Simone Scherer
    • Shiamara Almeida
    • Andrea Sandoval

    Renovaciones

    • Pamela Cuya
    • Brenda Lobatón
    • Ginna López
    • Angélica Aquino

    Fichajes de Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones

    Salidas

    • Petra Schwartzman
    • Darlevis Mosquera
    • Katherine Ramírez
    • Shanaiya Aymé
    • Bárbara Frangella
    • Cristina Cuba

    Renovaciones

    • Katheryn Ryan (confirmado)
    • Kiara Montes (confirmado)
    • Horacio Bastit (DT)

    Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

    Renovaciones

    • Julieta Holzmaisters

    Salidas

    • Astrid Ruiz

    Rumores

    • María Paula Rodríguez (fichaje)
    • Eugenia Nosach (renovación)

    Altas

    • Natalia Monteiro
    • Mariane Casas
    • Anghela Barboza
    • Coraima Gómez
    • Carolina Takahashi
    • Shiamara Almeida

    Fichajes de Géminis: altas, salidas, rumores y renovaciones

    Salidas

    • Anghela Barboza
    • Katielle Alonzo

    Renovaciones

    • Florangel Terrero (negociaciones)
    • Vielka Peralta (negociaciones)
    • Natalia Málaga (confirmado)

    Altas

    • Andrea Sandoval

    Rumores

    • María Paula Rodríguez (fichaje)

    Fichajes de Atenea: altas, salidas, renovaciones y rumores

    Rumores

    • María Paula Rodríguez (fichaje)

    Fichajes

    • Almendra Escobedo

    Renovaciones

    • Isabel Fernández
    • Nicole Pérez
    • María José Rojas

    Salidas

    • Manuela Sierra

    Fichajes de Rebaza Acosta: altas, salidas, renovaciones y rumores

    Salidas

    • Tato Rivero, director técnico
    • Almendra Escobedo

    Altas

    • Martín Rodríguez, director técnico
    • Sofía Neves (Uruguay)

    Fichajes de Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

    Salidas

    • Mauro Boasso, director técnico
    • Julibeth Payano
    • Allison Holland

    Altas

    • Víncius Fernández, director técnico
    • Susana Castro
    • Linda Costa

    Renovaciones

    • Camila Pineda
    • Camila Mendoza
    • Ángela Jiménez
    • Liana Torres

    Fichajes de Olva Latino: altas, salidas, renovaciones y rumores

    Salidas

    • Ingrid Herrada


    Wilfredo Inostroza
    AUTOR: Wilfredo Inostroza

    Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

    google iconPrefiero a Libero en Google
    Lo más visto

    1. Buse peleó hasta el final, pero Rublev impuso su jerarquía en el Roland Garros 2026

    2. ¡Atención! Ignacio Buse pidió atención médica en su debut de la primera ronda del Roland Garros

    Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Panini

    Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano