Fichajes Liga Peruana de Vóley: altas, renovaciones, salidas y rumores para la temporada 2026-27
La Liga Peruana de Vóley inicia la conformación de planteles para la temporada 2026-2027, con Alianza Lima en busca de su cuarto título consecutivo. Conoce los últimos movimientos del mercado de fichajes.
La Liga Peruana de Vóley entró en un largo receso; sin embargo, los equipos continúan con la conformación de sus planteles de cara a la temporada 2026-2027. Alianza Lima es el vigente tricampeón y va por el 'tetra', mientras que Universidad San Martín, Universitario y Regatas quieren arrebatarles el trofeo a las 'íntimas'. Conoce cómo se mueve el mercado de fichajes en el certamen.
Fichajes de Alianza Lima Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones
Salidas
- Maeva Orlé
- Elina Rodríguez
- Yanlis Feliz
- Doris Manco
- Facundo Morando, director técnico (DT)
Altas
- Cristina Cuba
- Flavia Montes
- Allison Holland
- Daniela Bulaich
Rumores
- Doris Gonzáles (salida)
- Maricarmen Guerrero (salida)
- Meegan Hart (salida)
- Ángela Leyva (fichaje)
- Ivonne Montaño (fichaje)
- Alondra Alarcón (fichaje)
- Zoila La Rosa (fichaje)
- Alejandro Miguel Schneider, director técnico (fichaje)
Fichajes de Universitario Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones
Altas
- Sarah Evaristo
- Ingrid Herrada
Salidas
- Coraima Gómez
- Zaira Manzo
- Angélica Malinverno
- Alexandra Machado
- María Paula Rodríguez
- Mara Leao
Rumores
- Fátima Villafuerte (salida)
- Aixa Vigil (fichaje)
- Maricarmen Guerrero (fichaje)
- Ivonne Montaño (fichaje)
- Claudio Palza (fichaje)
Fichajes de San Martín Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones
Fichajes
- Alexandra Machado
Rumores
- Marco Blanco, director técnico (fichaje)
- Fernanda Tomé (salida)
- Marina Scherer (fichaje)
- Aixa Vigil (salida)
- Alexandra Machado (fichaje)
- Yanlis Féliz (fichaje)
- Meegan Hart (fichaje)
- Julieta Lazcano (fichaje)
- María Paula Rodríguez (fichaje)
- Zoila La Rosa (fichaje)
Salidas
- Flavia Montes
- Adeola Owokoniran
- Sophia Kruczko
- Simone Scherer
- Shiamara Almeida
- Andrea Sandoval
Renovaciones
- Pamela Cuya
- Brenda Lobatón
- Ginna López
- Angélica Aquino
Fichajes de Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones
Salidas
- Petra Schwartzman
- Darlevis Mosquera
- Katherine Ramírez
- Shanaiya Aymé
- Bárbara Frangella
- Cristina Cuba
Renovaciones
- Katheryn Ryan (confirmado)
- Kiara Montes (confirmado)
- Horacio Bastit (DT)
Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones
Renovaciones
- Julieta Holzmaisters
Salidas
- Astrid Ruiz
Rumores
- María Paula Rodríguez (fichaje)
- Eugenia Nosach (renovación)
Altas
- Natalia Monteiro
- Mariane Casas
- Anghela Barboza
- Coraima Gómez
- Carolina Takahashi
- Shiamara Almeida
Fichajes de Géminis: altas, salidas, rumores y renovaciones
Salidas
- Anghela Barboza
- Katielle Alonzo
Renovaciones
- Florangel Terrero (negociaciones)
- Vielka Peralta (negociaciones)
- Natalia Málaga (confirmado)
Altas
- Andrea Sandoval
Rumores
- María Paula Rodríguez (fichaje)
Fichajes de Atenea: altas, salidas, renovaciones y rumores
Rumores
- María Paula Rodríguez (fichaje)
Fichajes
- Almendra Escobedo
Renovaciones
- Isabel Fernández
- Nicole Pérez
- María José Rojas
Salidas
- Manuela Sierra
Fichajes de Rebaza Acosta: altas, salidas, renovaciones y rumores
Salidas
- Tato Rivero, director técnico
- Almendra Escobedo
Altas
- Martín Rodríguez, director técnico
- Sofía Neves (Uruguay)
Fichajes de Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores
Salidas
- Mauro Boasso, director técnico
- Julibeth Payano
- Allison Holland
Altas
- Víncius Fernández, director técnico
- Susana Castro
- Linda Costa
Renovaciones
- Camila Pineda
- Camila Mendoza
- Ángela Jiménez
- Liana Torres
Fichajes de Olva Latino: altas, salidas, renovaciones y rumores
Salidas
- Ingrid Herrada
