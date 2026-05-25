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Navarro reveló el jugador que no seguirá en Alianza Lima para el Clausura: "No va a continuar"

Franco Navarro Mandayo impactó tras revelar el nombre del jugador que no seguirá en Alianza Lima tras salir campeón del Torneo Apertura 2026.

Jesús Yupanqui
Franco Navarro Mandayo reveló el nombre del jugador que no seguirá en Alianza Lima.
Franco Navarro Mandayo reveló el nombre del jugador que no seguirá en Alianza Lima. | FOTO: Alianza Lima
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Alianza Lima es campeón del Torneo Apertura. Ahora, el objetivo de los blanquiazules es llevarse el Clausura para conquistar el título de la Liga 1 2026 de manera directa. Con un mercado de pases amplio (por el Mundial), los íntimos dejaron en claro que van a analizar las oportunidades que se puedan presentar para reforzar el plantel.

Repasa el fixtur de Alianza Lima para el Torneo Clausura

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Sin embargo, en una entrevista con 'Al Límite' de L1 MAX, Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, confirmó que Pedro Aquino no seguirá en el club para el Torneo Clausura. Explicó que su préstamo vence en los próximos días y no van a hacer uso de la cláusula para renovar el vínculo.

Aquino vence el préstamo ahora y no va a continuar. Tiene contrato todavía con Santos Laguna”, contó Franco Navarro Mandayo. Con eso, se confirmó el nombre del primer jugador que no continuará en Alianza Lima tras ganar el Apertura.

¿Pedro Aquino se va a operar?

Diego Rebagliati contó que él tiene entendido que el volante se va a operar para que pueda volver a su mejor nivel futbolístico. No tuvo regularidad en Alianza Lima y en Santos Laguna buscará brillar en las canchas.

En el Apertura, Pedro Aquino solo jugó cuatro minutos. Cuando a Pablo Guede le preguntaron por el volante nacional, señaló que el ex Sporting Cristal se esfuerza en los entrenamientos, pero tiene un problema en la rodilla.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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