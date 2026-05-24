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Alianza Lima rompió su silencio sobre el posible fichaje de Renato Tapia para el Clausura: "Falta una..."

¿Será el fichaje bomba de Alianza Lima? Franco Navarro Mandayo se refirió a la posibilidad de que el volante nacional llegue al cuadro íntimo para el Clausura.

Gary Huaman
Renato Tapia suena como posible refuerzo de Alianza Lima para el Torneo Clausura.
Renato Tapia suena como posible refuerzo de Alianza Lima para el Torneo Clausura. | Foto: composición Líbero
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Luego de la obtención del título del Torneo Apertura, han empezado a sonar nombres como posibles refuerzos para Alianza Lima de cara al Torneo Clausura, con el objetivo de salir campeones a fin de año. En ese sentido, uno de los futbolistas que ha sido vinculado con el cuadro blanquiazul es Renato Tapia.

Alianza Lima se coronó campeón del Torneo Apertura tras golear a Los Chankas.

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El mediocampista de 30 años juega actualmente en el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos y tiene contrato hasta mediados de 2027. Pese a ello, su nombre ha sido acercado a la institución victoriana y el encargado de referirse al tema ha sido Franco Navarro Mandayo, director deportivo de Alianza Lima.

¿Renato Tapia llegará a Alianza Lima?

En diálogo con el programa 'Al L1mite', el directivo blanquiazul fue consultado sobre la posibilidad de que Renato Tapia llegue a Alianza Lima para el Torneo Clausura y señaló lo siguiente: “Lo leí también. ¿Quién no quisiera tenerlo en el equipo?”.

Tras esto, indicó que no puede hablar de refuerzos porque el equipo sigue compitiendo: “El torneo está en desarrollo. Falta una fecha. No es momento para hablar de refuerzos, ni de salidas. Salvo Pedro que vence contrato, todos tienen contratos largos y lo tomaremos con calma. No se trata de traer por traer, sino que nos pueda potenciar, que nos pueda servir con el cuerpo técnico para lograr el objetivo a fin de año”.

Con respecto a las salidas, Franco Navarro confirmó que Pedro Aquino no continuará en el cuadro blanquiazul y regresará al club dueño de su pase: “Aquino vence el préstamo ahora y no va a continuar. Tiene contrato con Santos Laguna y va a volver para allá”.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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