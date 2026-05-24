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Alianza Lima rompió su silencio sobre el posible fichaje de Renato Tapia para el Clausura: "Falta una..."
¿Será el fichaje bomba de Alianza Lima? Franco Navarro Mandayo se refirió a la posibilidad de que el volante nacional llegue al cuadro íntimo para el Clausura.
Luego de la obtención del título del Torneo Apertura, han empezado a sonar nombres como posibles refuerzos para Alianza Lima de cara al Torneo Clausura, con el objetivo de salir campeones a fin de año. En ese sentido, uno de los futbolistas que ha sido vinculado con el cuadro blanquiazul es Renato Tapia.
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El mediocampista de 30 años juega actualmente en el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos y tiene contrato hasta mediados de 2027. Pese a ello, su nombre ha sido acercado a la institución victoriana y el encargado de referirse al tema ha sido Franco Navarro Mandayo, director deportivo de Alianza Lima.
¿Renato Tapia llegará a Alianza Lima?
En diálogo con el programa 'Al L1mite', el directivo blanquiazul fue consultado sobre la posibilidad de que Renato Tapia llegue a Alianza Lima para el Torneo Clausura y señaló lo siguiente: “Lo leí también. ¿Quién no quisiera tenerlo en el equipo?”.
Tras esto, indicó que no puede hablar de refuerzos porque el equipo sigue compitiendo: “El torneo está en desarrollo. Falta una fecha. No es momento para hablar de refuerzos, ni de salidas. Salvo Pedro que vence contrato, todos tienen contratos largos y lo tomaremos con calma. No se trata de traer por traer, sino que nos pueda potenciar, que nos pueda servir con el cuerpo técnico para lograr el objetivo a fin de año”.
Con respecto a las salidas, Franco Navarro confirmó que Pedro Aquino no continuará en el cuadro blanquiazul y regresará al club dueño de su pase: “Aquino vence el préstamo ahora y no va a continuar. Tiene contrato con Santos Laguna y va a volver para allá”.
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