Sporting Cristal vs. ADT EN VIVO por L1 MAX: a qué hora juegan, dónde ver y alineaciones

Todo listo para el duelo entre Sporting Cristal vs ADT en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. Ambos elencos tienen la necesidad de sumar tres puntos, por lo que se verá un choque intenso a lo largo de los 90 minutos. Este cotejo se llevará a cabo el domingo 24 de mayo a partir de las 11.00 a. m. con la transmisión de L1 MAX.

El cuadro del Rímac llega golpeado a este duelo tras su derrota ante Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Zé Ricardo complicaron sus opciones de llegar a octavos de final, por lo que ahora priorizarán la Liga 1, al estar muy comprometidos en la zona de descenso.

Si bien el torneo aún es largo, queda claro que el presente de los celestes no es del todo favorable ni alentador desde la mirada de los hinchas. De hecho, Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, se dio el tiempo de brindar unas palabras a los aficionados en medio de este tenso momento que atraviesa el club bajopontino.

“Al hincha es lo que más respeto, más valoro. Y no puedo hablar de todos los hinchas. Hay un sector de los hinchas que están más incómodos que otros y lo entendemos. Al hincha que apoya y por ahí no, lo vamos a respetar siempre. No nos vamos a confrontar contra ellos porque sabemos lo importante que son para la institución. Y no los vamos a huev... si es lo que quieren escuchar. A menos yo en mi vida nunca me he identificado con eso. Tenemos la misma bronca o más que ellos“, manifestó Julio César Uribe.

Sporting Cristal anuncia su partido ante ADT.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs ADT?

El partido entre Sporting Cristal vs ADT se juega el domingo 24 de mayo en el Estadio Alberto Gallardo. El cuadro del Rímac vuelve a casa en busca de sumar tres puntos en este Torneo Apertura, sabiendo que está muy comprometido en los últimos lugares.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT?

Este choque entre celestes y tarmeños inicia a partir de las 11.00 horas locales (16.00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 10.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 11.00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 12.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 13.00 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs ADT?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs ADT se verá por la señal en vivo de L1 MAX a través de los operadores de Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV. Asimismo, tienes la opción vía streaming en las aplicaciones de DGO y Movistar TV App.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs ADT

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Miguel Araujo, Luis Abram, Cristiano, Leandro Sosa, Juan Cruz González, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Gabriel, Maxloren Castro e Irven Ávila.

ADT: Carlos Solís, Carlos Cabello, Ronny Biojo, Jhair Soto, Ángel Ojeda, Josué Alvino, Víctor Cedrón, Jordan Guivin, Luis Benítes, Joao Rojas y Jonathan Bauman.

Sporting Cristal vs ADT: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila como favorito para llevarse la victoria ante ADT en el Estadio Alberto Gallardo. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas:

CASAS DE APUESTAS SPORTING CRISTAL EMPATE ADT Betsson 1.70 3.60 4.75 Betano 1.72 3.95 5.20 Bet365 1.65 3.80 4.75 1XBet 1.70 3.74 4.62 Doradobet 1.66 4.00 5.00

Sporting Cristal vs ADT: historial y estadísticas