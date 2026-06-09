ALERTA MÁXIMA para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: el IRS compartió con ICE DATOS SENSIBLES de casi 50 000 contribuyentes

El debate sobre la privacidad de los datos fiscales en Estados Unidos se reavivó tras revelarse que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) compartió información sensible con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este hecho, que afecta directamente a inmigrantes en Estados Unidos, tanto con estatus legal como en situación irregular, ha generado preocupación en comunidades que dependen de la declaración de impuestos como parte de su vida laboral y de sus procesos migratorios. Según reportes de Associated Press y coberturas de Noticias Telemundo, la transferencia de datos forma parte de un acuerdo de cooperación que ha sido ampliamente cuestionado por posibles fallas de seguridad y privacidad.

El IRS compartió con el ICE las direcciones de casi 50.000 inmigrantes en EE. UU.

De acuerdo con Associated Press, el IRS entregó al ICE las últimas direcciones conocidas de aproximadamente 47.000 contribuyentes, luego de que la agencia migratoria enviara más de 1,2 millones de solicitudes de verificación de nombres y direcciones. El informe detalla que el sistema del IRS solo pudo validar una fracción de los casos debido a inconsistencias en los datos y errores en la coincidencia automatizada.

"El inspector general concluyó que el proceso automatizado del IRS era defectuoso y generó coincidencias cuestionables", reportó Associated Press al citar el documento oficial.

Este cruce de información entre el IRS y el ICE en Estados Unidos surge de un acuerdo firmado en 2025 entre autoridades federales, en el marco de políticas migratorias más estrictas. El objetivo declarado era apoyar investigaciones sobre inmigrantes indocumentados, pero el procedimiento ha sido criticado por posibles violaciones a la confidencialidad fiscal.

El informe también señala que un tribunal federal determinó que el IRS habría violado la ley al compartir ciertos datos sensibles, lo que ha intensificado el debate sobre la protección de la información de los contribuyentes inmigrantes.

Intercambio de datos entre el IRS y el ICE: impacto en la privacidad

El impacto del intercambio de datos entre el IRS y el ICE no solo se limita a las cifras, sino también al temor creciente dentro de las comunidades migrantes. Según Noticias Telemundo y Associated Press, este acuerdo ha generado preocupación, ya que podría disuadir a inmigrantes en Estados Unidos de declarar impuestos por miedo a ser identificados por las autoridades migratorias.

El reporte también advierte que el sistema de verificación presenta fallas técnicas importantes, lo que aumenta el riesgo de coincidencias incorrectas en los registros. Además, se señala que el acuerdo ha sido objeto de demandas legales y críticas por parte de defensores de derechos civiles, quienes alertan sobre el uso de datos fiscales para fines migratorios.

"El acuerdo ha sido objeto de múltiples demandas y de una considerable controversia dentro de ambas agencias", indicó Associated Press en su cobertura del caso.

En este contexto, la discusión sobre el rol del IRS y el ICE en la política migratoria de Estados Unidos continúa creciendo, especialmente en torno a la protección de datos de inmigrantes, tanto con estatus legal como en situación irregular, quienes dependen del sistema fiscal para trabajar formalmente en el país.