¡Mucha atención! Los estudiantes de primaria que llegaban a la escuela de Baltimore, en Estados Unidos, no requerían la intervención de un adulto para comprender la situación. La presencia de chalecos antibalas y de un hombre inmovilizado en el suelo fue razón suficiente para que muchos cuestionaran la gravedad del momento de las detenciones.

"¡Oh, nos van a arrestar! ¡Nos van a llevar!", fueron algunos de los mensajes de los niños que evidenciaron aquel momento, mientras Jude Castellanos manejaba la furgoneta que los transportaba a clases en Baltimore. A continuación, más detalles sobre este incidente.

Atención, inmigrantes indocumentados: dos detenidos tras operativos de ICE en presencia de niños en escuela

CNN informó que, recientemente, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevaron a cabo una detención en el aparcamiento de la escuela primaria/secundaria Commodore John Rodgers, donde un inmigrante indocumentado, identificado como Jesús Acevedo-Sánchez, intentó evadir su arresto.

Según declaraciones de las autoridades y testigos, el hombre llegó en coche con su familia alrededor de las 8.00 de la mañana y, al negarse a obedecer las órdenes de los agentes, utilizó su vehículo para escapar y arrastró a un agente en el proceso.

Un video compartido por un testigo mostró el momento exacto en que Acevedo-Sánchez fue sacado del coche y reducido en el suelo por dos agentes, mientras educadores ayudaban a dos niños a salir del vehículo. La escena se desarrolló en un contexto de celebración, ya que los niños se preparaban para las ceremonias de graduación de preescolar y jardín de infancia.

Este incidente ha generado una fuerte reacción en la comunidad y ha sido criticado por figuras políticas, como el senador estatal de Maryland Bill Ferguson, quien calificó lo ocurrido de “inconcebible”. Por su parte, Sherry Christian, portavoz de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore, destacó la rápida acción del personal escolar para proteger a los menores durante el suceso.

¿Cuál fue la reacción de ICE al respecto?

Una fuente cercana al incidente confirmó a CNN que ICE sí ofreció disculpas a funcionarios estatales y escolares por el arresto realizado en las instalaciones de una escuela, al explicar que las circunstancias los llevaron a tomar esa medida.

En un comunicado, se señaló que los representantes de ICE trabajaron en coordinación con las autoridades educativas y la Oficina del Gobernador para asegurar que la situación se manejara de manera segura y con el menor impacto posible en la comunidad. No obstante, los responsables del centro educativo expresaron la necesidad de obtener más información sobre el suceso, pues no recibieron una respuesta directa.