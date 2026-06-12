¡Mucha atención! La Copa Mundial 2026 contará con ceremonias de apertura separadas en los tres países anfitriones. Por ello, en Estados Unidos y Canadá, los eventos iniciales se llevará a cabo hoy, 12 de junio de 2026, y se espera que presenten espectáculos artísticos destacados, con la participación de reconocidas figuras internacionales tales como Katty Perry y Michael Bublé, respectivamente. AQUÍ sigue el evento EN VIVO.

Inauguración del Mundial 2026 EN VIVO: a qué hora comienza, canales para ver el show en USA y Canadá

La Copa Mundial FIFA 2026 se inaugurará con una cobertura amplia a través de diversas plataformas y cadenas de televisión. En Estados Unidos, Telemundo Deportes ofrecerá la transmisión en español, mientras que Fox Sports 1 (FS1) se encargará de la señal en inglés. En tanto, para quienes prefieren el streaming, opciones como Fubo, Peacock TV y Hulu + Live TV estarán disponibles.

Inauguración del Mundial 2026 EN VIVO: a qué hora comienza, canales para ver el show en USA y Canadá.

En Canadá, los aficionados podrán seguir los partidos a través de esas mismas cadenas, así como por medio de servicios de streaming compatibles. Se anticipa un espectáculo impresionante en las ceremonias de apertura, que reflejarán la magnitud del evento en ambos países.

Artistas que se presentarán en estos eventos en Estados Unidos y Canadá

La inauguración en Los Ángeles se llevará a cabo hoy, viernes 12 de junio, con la participación de reconocidas figuras como Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, entre otros artistas que aún no han sido anunciados.

La ceremonia comenzará 90 minutos antes del inicio del encuentro entre Estados Unidos y Paraguay, programado para las 4:30 p. m. en la Ciudad de México (5:30 p. m. en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; 6:30 p. m. en Chile; y 7:30 p. m. en Argentina y Uruguay).

En lo que respecta a la inauguración en Canadá, se han confirmado artistas como Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Al igual que en las ceremonias de México y Estados Unidos, el evento en Canadá iniciará 90 minutos antes del partido entre Canadá y Bosnia Herzegovina, programado para el mismo día a la 1.30 p. m. en la Ciudad de México (2.30 p. m. en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; 3.30 p. m. en Chile; y 4.30 p. m. en Argentina y Uruguay).

Sedes y fechas claves

El torneo se llevará a cabo en diversas ciudades clave de Estados Unidos y Canadá. En el país norteamericano, destacan estadios de renombre mundial, como el SoFi Stadium en Los Ángeles, el MetLife Stadium en Nueva York/Nueva Jersey y el AT&T Stadium en Dallas.

Por su parte, Canadá albergará partidos y ceremonias en sedes emblemáticas, entre las que se encuentran el BMO Field en Toronto, que también será el escenario principal de los conciertos de cuenta regresiva oficial, y el BC Place en Vancouver.