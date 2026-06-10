Inauguración del Mundial 2026: a qué hora comienza y canales para ver desde Estados Unidos

La Copa Mundial de Fútbol de 2026 ya tiene todo listo para encender la emoción global desde México. La ceremonia de inauguración se realizará en el renovado Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), recinto que volverá a hacer historia al convertirse en el primer estadio en albergar tres ceremonias inaugurales de Copas del Mundo. De acuerdo con la organización de la FIFA, el espectáculo combinará música, arte y tradición mexicana, antes del esperado duelo entre México y Sudáfrica en el Mundial 2026, marcando así el inicio oficial del torneo más grande de la historia.

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026?

La transmisión de la inauguración del Mundial 2026 estará disponible a nivel internacional en distintas plataformas y cadenas, según el país.

En Estados Unidos , los aficionados podrán seguir la ceremonia y el partido inaugural a través de Fox Sports en inglés y Telemundo en español, además de plataformas de streaming como Peacock.

, los aficionados podrán seguir la ceremonia y el partido inaugural a través de En América Latina, la cobertura se distribuirá entre servicios digitales como Disney+ Premium, lo que permitirá seguir la ceremonia en países como Perú, Colombia, Ecuador, Argentina y Uruguay. En México, la señal también estará disponible en televisión abierta y en plataformas como TUDN y ViX.

Hora de la inauguración del Mundial 2026

La hora de la inauguración del Mundial está programada para las 11:30 a. m. (hora de la Ciudad de México), aproximadamente 90 minutos antes del silbatazo inicial del partido inaugural. Para otros países de la región, los horarios aproximados son:

12:30 p. m. – Perú, Colombia y Ecuador

2:30 p. m. – Argentina y Uruguay

1:30 p. m. – Estados Unidos (hora del Este)

La ceremonia tendrá una duración estimada de una hora y media, y el acceso al estadio comenzará varias horas antes, con actividades y dinámicas para los asistentes.

¿Qué artistas estarán en la inauguración del Mundial 2026 en México?

La producción artística de la inauguración del Mundial 2026 estará a cargo de Balich Wonder Studio y contará con una puesta en escena inspirada en el papel picado, uno de los símbolos más representativos de la cultura mexicana.

Entre los artistas confirmados que se presentarán el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México figuran Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná. Alejandro Fernández será el encargado de interpretar el Himno Nacional de México, mientras que Tyla hará lo propio con el Himno Nacional de Sudáfrica.

Durante la ceremonia también participará Salma Hayek, embajadora de la Copa Mundial 2026, quien dará la bienvenida a los aficionados. Asimismo, la cantante colombiana que interpreta la canción oficial del torneo, 'Dai Dai', se presentará junto a Burna Boy en el espectáculo de inauguración.