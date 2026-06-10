¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026 con Shakira y cómo ver EN VIVO vía TV y streaming?

La cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a su fin y uno de los momentos más esperados por millones de aficionados será la ceremonia inaugural, que tendrá como gran protagonista a la cantante colombiana Shakira. Este jueves 11 de junio se dará inicio al evento de fútbol más importante y la primera ceremonia se realizará en el Estadio Azteca de México desde las 12.30 p. m. (hora peruana).

Cabe señalar que este mundial contará con tres ceremonias inaugurales, una en cada uno de los países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos. Por lo que cada show ofrecerá espectáculos musicales, presentaciones artísticas y elementos representativos de su respectivo país, para brindar a los aficionados una experiencia única antes del inicio de los encuentros mundialistas.

¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 se realizará este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y comenzará 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica. Para Perú, la inauguración está programada para las 12:30 p. m.. Revisa la lista de horarios, según el país.

Perú: 12:30 p. m.

Colombia: 12:30 p. m.

Ecuador: 12:30 p. m.

Chile: 1:30 p. m.

Argentina: 2:30 p. m.

España: 7:30 p. m.

México: 11:30 a. m.

Estados Unidos: 1:30 p.m.

Canadá: 1:30 p. m.

La primera ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 será en Ciudad de México.

La segunda inauguración se celebrará el 12 de junio en el BMO Field, en Canadá, antes del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. El espectáculo estará encabezado por Michael Bublé y contará con la participación de Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Elyanna, Vegedream, Sanjoy y William Prince.

La tercera ceremonia tendrá lugar en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, el 12 de junio, antes del duelo entre Estados Unidos y Paraguay. La ceremonia comenzará 90 minutos antes del encuentro y tendrá como figura principal a la cantante Katy Perry. También participarán Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026?

Los aficionados de Latinoamérica podrán seguir la ceremonia inaugural del Mundial 2026 a través de diversas señales de televisión y plataformas digitales. En Perú, la transmisión estará disponible por América Televisión en señal abierta, además de DSPORTS y la plataforma DGO para quienes cuenten con DirecTV, Paramount+ y Disney+.

En otros países de la región, la cobertura estará a cargo de cadenas con derechos oficiales, como Televisa, TV Azteca y ViX en México, mientras que distintos canales deportivos y servicios de streaming autorizados emitirán el evento en vivo.

¿Qué artistas se presentarán en la inauguración del Mundial 2026 de México?

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en México reunirá a una destacada lista de artistas nacionales e internacionales, encabezada por la cantante colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy, quienes interpretarán por primera vez en vivo 'Dai Dai', la canción oficial del torneo.

El espectáculo también contará con la participación de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y la sudafricana Tyla.

Shakira se prepara para el show de inauguración de la Copa del Mundo en México.

México enfrenta a Sudáfrica en el inicio del Mundial 2026

México y Sudáfrica serán los encargados de abrir el Mundial 2026, en un encuentro que se disputará este jueves 11 de junio en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario que volverá a ser protagonista de una inauguración mundialista. Para los aficionados peruanos, el compromiso está programado para las 2.00 p. m. y podrá seguirse a través de diversas señales de televisión y plataformas digitales.

El partido inaugural del Mundial 2026 lo disputarán México y Sudáfrica este jueves 11 de junio.

El conjunto mexicano afrontará el compromiso con la responsabilidad de abrir el certamen ante su afición y buscará arrancar con una victoria que le permita encaminar su clasificación en el Grupo A. Por su parte, Sudáfrica intentará sorprender al anfitrión y convertirse en una de las primeras revelaciones de la competencia. ¿Qué país sumará los primeros tres puntos?