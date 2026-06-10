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Alineaciones México vs Sudáfrica: los posibles onces para la inauguración del Mundial 2026

México y Sudáfrica serán los encargados de dar inicio al Mundial 2026 por la fecha 1 del Grupo A. Revisa las alineaciones para este compromiso.

Angel Curo
Alineaciones México vs Sudáfrica para la inauguración del Mundial 2026
Alineaciones México vs Sudáfrica para la inauguración del Mundial 2026 | Composición: Líbero
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Se acerca el momento más esperado. México vs Sudáfrica se enfrentan este jueves 10 de junio en el partido inaugural del Mundial 2026. Este encuentro, correspondiente a la primera jornada del Grupo A, marcará el inicio del torneo de fútbol más importante, donde el ‘Tri’ buscará celebrar ante su afición y dar su primer paso hacia la siguiente ronda, mientras que el conjunto africano intentará dar la sorpresa. Conoce las alineaciones que preparan ambos elencos.

Fixture completo del Mundial 2026.Foto: composición Líbero

PUEDES VER: Fixture del Mundial 2026: fechas, horarios y canales para ver todos los partidos en Perú

Alineación de México

  • Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Brian Gutiérrez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

La selección mexicana llega en un gran momento luego de sumar una racha de imbatibilidad de ocho partidos: seis victorias y dos empates. Por si eso no fuera poco, solo ha recibido dos goles.

El ‘Tri’ sabe que no puede fallar en su debut, por lo que la última goleada por 5-1 ante Serbia le servirá de impulso anímico para estrenarse con pie derecho en la Copa del Mundo. Por ello, el DT Javier Aguirre no se guardará nada en este estreno mundialista.

Selección Mexicana

México suma ocho partidos sin derrotas y llega motivado a su debut en el Mundial 2026

En su plantel destacan grandes figuras como Raúl Rangel en el arco, Johan Vásquez, Erik Lira y Julián Quiñones, pero el más destacado será Raúl Jiménez, su principal carta de gol. Además, en el banco estará la expectativa por el posible debut del joven Gilberto Mora.

Alineación de Sudáfrica

  • Ronwen Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Adams, Mokoena, Zwane; Mofokeng, Appollis; Foster.

Por su parte, Sudáfrica no llega en su mejor momento tras sumar cinco partidos sin victorias en sus amistosos previos a su debut mundialista. Además, tendrá que adaptarse a la altitud para plantarle cara a México.

Selección de Sudáfrica

Sudáfrica buscará ser la sorpresa y vencer a México en su casa.

La escuadra africana se caracteriza por su velocidad, por lo que apostará por contragolpes efectivos y transiciones rápidas, aprovechando la velocidad de Mofokeng y Appollis. Además, las constantes proyecciones de Mudau entre el ataque y la defensa pueden poner en aprietos a los locales.

Sin embargo, su gran carta de peligro será Foster, quien deberá enfrentar a la zaga de México en busca de aprovechar los pases largos al área rival.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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