A qué hora juega México vs Sudáfrica por Mundial 2026: horario del partido inaugural del torneo

Comienza la máxima fiesta del deporte. México se enfrenta a Sudáfrica este jueves 11 de junio en el partido inaugural del Mundial 2026. El encuentro se juega en el estadio de la Ciudad de México y corresponde al Grupo A del torneo. Conoce los horarios para que no te pierdas ningún detalle del encuentro.

¿Cuándo juega México vs. Sudáfrica?

El partido entre México vs. Sudáfrica se juega este jueves 11 de junio en el estadio de la Ciudad de México, conocido también como Estadio Azteca o Banorte.

¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica?

México: 13:00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 15:00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (Miami y Nueva York) y 12:00 horas (Los Ángeles)

Portugal: 20:00 horas

España: 21:00 horas

¿Dónde ver México vs. Sudáfrica?

Perú: América Televisión, América TVGO, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ y TV 360

Argentina: Telefe, DSports, DGO, Disney+ Paramount+ y MiTelefe

Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Disney+ y Paramount+

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, Radio Nacional de Colombia, DSports, DGO, Caracol Play y Paramount+

Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Disney+ y Paramount+

Paraguay: GEN y Trece

Uruguay: Canal 5, Paramount+, DSports, DGO y Disney+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV

Venezuela: Televen, inter, DSports y DGO

México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN en vivo, Las Estrellas, Nu9ve, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX

España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV, Movistar+ y La 2 Cat.

México vs. Sudáfrica: previa del partido

El inicio del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Este jueves 11 de junio, la selección de México afrontará el partido inaugural del certamen ante su similar de Sudáfrica. El combinado dirigido por Javier Aguirre asume la responsabilidad de abrir la máxima fiesta del fútbol en un duelo correspondiente al Grupo A, donde sumar los primeros tres puntos resulta vital para sus aspiraciones.

El Mexico City Stadium (Estadio Azteca) será el escenario de las emociones y albergará una ceremonia de apertura que promete ser histórica. El coloso de Santa Úrsula lucirá un lleno absoluto para empujar al Tri, que buscará imponer condiciones desde el primer minuto, amparado en el peso de su localía y el fervor de su afición.

Por su parte, Sudáfrica no llega como un simple invitado. Los Bafana Bafana regresan a la cita mundialista tras 16 años de ausencia con la intención de arruinar el debut del anfitrión y reeditar aquel emotivo choque inaugural que protagonizaron ambas escuadras en el Mundial 2010. Con un plantel físico y veloz, los africanos prometen plantarle cara a los aztecas en un duelo de alta intensidad.